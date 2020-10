Volvo start productie XC40 Recharge

1 oktober 2020 | Volvo is gestart met de productie van de volledig elektrische XC40 Recharge. De vraag naar deze Volvo is groot; alle exemplaren die in 2020 van de productielijn rollen, zijn al verkocht. De eerste volledig elektrische XC40 Recharge wordt in de loop van oktober 2020 afgeleverd. Ook de productie voor Nederland is al gestart. Volvo Nederland verwacht dit jaar via het dealernetwerk ruim 2000 exemplaren af te leveren.

De Volvo XC40 Recharge Pure Electric is de eerste van een serie volledig elektrische modellen die Volvo op de markt gaat brengen. De productiestart is een belangrijke stap richting Volvo's doelstelling voor het jaar 2025 om de gemiddelde CO2-voetafdruk van zijn auto's met 40 procent te reduceren. Volvo verwacht dat eveneens in 2025 de ene helft van zijn wereldwijde verkopen bestaat uit volledig elektrische auto's en de andere helft uit hybridemodellen.

De productiestart van de elektrische Volvo XC40 Recharge volgt op een gedegen voorbereidingsperiode, waarin de Volvo-fabriek in Gent, België, een aantal preproductiemodellen heeft gebouwd. Dit is een standaardprocedure voor elk nieuw model van Volvo en heeft als doel om zowel het productieproces als de kwaliteit van de auto's te optimaliseren voordat de levering aan klanten begint. Alle betrokken productiemedewerkers zijn uitgebreid getraind in het veilig produceren van elektrische auto's.

Als volledig elektrische variant van de succesvolle XC40 is ook de XC40 Recharge Pure Electric gebaseerd op het geavanceerde CMA-platform (Compact Modular Platform), dat Volvo in samenwerking met de Zhejiang Geely Holding Group heeft ontwikkeld. De vierwielaangedreven XC40 heeft een theoretische actieradius van 418 kilometer (WLTP) op een volle accu. Het vermogen bedraagt 300 kW (408 pk). Met een snellader is de accu in ongeveer veertig minuten op te laden tot 80 procent van zijn capaciteit.

Het nieuwe infotainmentsysteem (Android) van de Volvo XC40 Recharge Pure Electric belooft personalisatiemogelijkheden, een intuïtievere bediening en is voorzien van geïntegreerde Google-technologie en -diensten zoals Google Assistant, Google Maps en Google Play Store. Updates van de software en het bedieningssysteem vinden 'over the air' plaats.

Op basis van de veiligheidsvoorzieningen in de XC40 hebben Volvo's veiligheidsingenieurs de structuur van de voorzijde van de auto volledig opnieuw ontwikkeld en versterkt om de afwezigheid van de motor te compenseren en toch volledig te voldoen aan de veiligheidseisen van Volvo om inzittenden net zo goed te beschermen als in de andere modellen van het merk. Het accupakket is beschermd met een in de carrosseriestructuur geïntegreerde veiligheidskooi. De plaatsing van het accupakket in de vloer brengt bovendien het zwaartepunt van de auto omlaag, wat de stabiliteit vergroot.

De benadering van het interieur van de Volvo XC40 Recharge Pure Electric biedt alle inzittenden uitgebreide bergruimte. Bijvoorbeeld in de portieren, onder de zitplaatsen en in de bagageruimte. En omdat de auto niet van een verbrandingsmotor is voorzien, is er bagageruimte onder de 'motorkap'.

