Volvo start productie XC40 in Chinese Luqiao-fabriek

12 april 2019 | Tot op heden werd de XC40 alleen in Gent geproduceerd en zijn wereldwijd al meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Vanaf nu wordt de XC40 voor de Chinese markt in Luqiao, dat ten zuiden van Shanghai ligt, geproduceerd. De fabriek is eigendom van Geely en wordt benut door Volvo. Met de Chinese productiestart van de XC40 kan er optimaal aan de groeiende vraag vanuit dat land voldaan worden.

"De vraag naar de XC40 overstijgt onze meest optimistische verwachtingen", zegt Håkan Samuelsson, President en Chief Executive bij Volvo Cars. "Door de XC40 in Luqiao te produceren hebben we meer capaciteit en zijn we flexibeler. Het is het positieve resultaat van onze strategie om 'te produceren waar we verkopen'."

Op dit moment wordt de 01 SUV van Lynk & C, het zustermerk van Volvo, in Luqiao geproduceerd. Verder onthulde Polestar, het elektrische sportautomerk, eigendom van Volvo en Geely, dat het vanaf 2020 de volledig elektrische Polestar 2 in Luqiao gaat produceren. Dit betekent dat er binnenkort drie modellen van drie verschillende merken uit de Volvo Cars Group op één assemblagelijn geproduceerd worden. De Volvo XC40, Lynk & Co 01 en Polestar 2 zijn allemaal gebaseerd op het Compact Modular Architecture-platform (CMA), dat in samenwerking met Geely ontwikkeld is.

De fabriek in Luqiao is dan ook het perfecte voorbeeld van de vruchtbare samenwerking tussen Volvo en Geely. Het benadrukt het nut van de noodzakelijke schaalvergroting waar de autoindustrie om vraagt. De productiestart in Luqiao draagt bij aan de wereldwijde productiecapaciteit en -flexibiliteit van Volvo. De fabrieken in Luqiao en Gent focussen zich op het produceren van auto's op het CMA-platform. Verder produceren de fabrieken in Torslanda (Zweden), Chengdu en Daqing (China) en South Carolina (Verenigde Staten) auto's op het grotere Scalable Product Architecture-platform (SPA).

Geely, de eigenaar van Volvo Cars, lanceerde Lynk & Co in 2016, waarvan Volvo dertig procent bezit. Het is ook voor de helft eigenaar van Polestar, waarvan Geely de andere helft bezit.