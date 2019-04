Volvo XC40 nu ook als plug-in hybride

2 april 2019 | Volvo breidt het motorenaanbod voor de XC40 uit met de T5 Twin Engine. De XC40 T5 Twin Engine is uitgerust met een compleet nieuwe plug-inhybride (PHEV) aandrijflijn en heeft een volledig elektrische actieradius van 54 kilometer. De uitvoering Momentum Pro is er voor een vanafprijs vanaf 46.995 euro. Een luxueuze Inscription is er vanaf 49.995 euro en de sportieve R-Design vanaf 50.495 euro.

De Volvo XC40 T5 Twin Engine is voorzien van een geheel nieuw ontwikkelde aandrijflijn. Die bestaat uit een 135 kW (180 pk) en 265 Nm sterke 1,5-liter driecilinder turbomotor en een 61 kW (82 pk) en 160 Nm sterke elektromotor. Schakelen gebeurt met een eveneens nieuwe zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.

Het systeemvermogen bedraagt 193 kW (262 pk) en 425 Nm. De XC40 T5 Twin Engine is voorzien van een 11,0 kWh groot accupakket, dat een volledig elektrische actieradius van 54 kilometer mogelijk maakt. In afwachting van definitieve cijfers bedraagt de gemiddelde CO2-uitstoot naar verwachting 38 g/km. De XC40 T5 Twin Engine accelereert in 7,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur en bereikt een topsnelheid van 205 km/uur. Volledig elektrisch rijden is mogelijk tot een snelheid van 125 km/uur.

De XC40 T5 Twin Engine heeft een trekgewicht van 1.800 kg, zodat ook deze uitvoering geschikt is als caravantrekker. De XC40 T5 Twin Engine is gebouwd op het CMA-platform, dat al vanaf het begin is voorbereid op elektrificatie. De bagageruimte boven de laadvloer blijft hierdoor ongewijzigd groot. De kofferbak is bereikbaar via de stamdaard elektrisch bedienbare achterklep.

De Momentum Pro is uitgerust met onder meer een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel, Sensus-navigatie met 9-inch touchscreen en smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto. Ook Volvo on Call met de mogelijkheid de auto op afstand te koelen of voor te verwarmen is altijd aanwezig. De XC40 T5 Twin Engine Momentum Pro is te herkennen aan lichtmetalen 18-inch wielen en T-Tec interieurbekleding. Een 330 watt High Performance-audiosysteem met acht speakers en een 'Fresh Air'-woofer is eveneens standaard aanwezig.

Elke XC40 T5 Twin Engine is uitgerust met City Safety, dat zo nodig zelfstandig noodstops kan uitvoeren en ongelukken kan helpen vermijden. Connected Safety, waarmee de bestuurder vooraf al op de hoogte wordt gebracht van gevaren op de weg, behoort eveneens tot de standaarduitrusting.

De XC40 T5 Twin Engine is vanaf nu te bestellen bij de Volvo-dealer. Volvo neemt deze nieuwe uitvoering in het najaar in productie, zodat de XC40 T5 Twin Engine eind 2019 in de showroom kan worden verwacht.