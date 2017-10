Volvo XC40

Volvo maakt prijzen XC40 bekend

29 september 2017 | De nieuwe Volvo XC40 is vanaf nu te bestellen vanaf 39.975 euro voor de T3-benzineversie. Iedere XC40 heeft alle veiligheidsvoorzieningen die op de Volvo XC60 zijn geïntroduceerd. Standaard beschikt de XC40 over een digitaal 12,3-inch instrumentenpaneel, een 9-inch touchscreen voorzien van Sensus Connect, LED-koplampen en 17-inch lichtmetalen velgen. De XC40 T3 is voorzien van een 1,5-liter driecilinder turbomotor met 115 kW (156 pk) vermogen.