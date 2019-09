Volvo kondigt elektrische XC40 aan

25 september 2019 | Met de volledig elektrische XC40 introduceert Volvo in oktober 2019 zijn eerste volledig elektrische model. Volvo legt daarbij de nadruk op de veiligheid. Hoewel ze uitgingen van de uitstekende veiligheidsvoorzieningen van de reguliere XC40, hebben de veiligheidsingenieurs van Volvo de structuur van de voorzijde van de auto compleet opnieuw ontworpen en versterkt. Dat was nodig vanwege de afwezigheid van een motor in de neus, terwijl de auto moet voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen van Volvo om de inzittenden dezelfde veiligheid te bieden als de andere modellen van het merk bieden.

Om in het geval van een aanrijding de inzittenden te beschermen en het accupakket intact te houden, heeft Volvo voor de elektrische XC40 een nieuwe, unieke veiligheidsstructuur ontwikkeld. De accu's zijn ondergebracht in een veiligheidskooi die is opgebouwd uit geëxtrudeerd aluminium, geïntegreerd in het midden van de carrosseriestructuur. Daardoor heeft Volvo een ingebouwde kreukelzone rondom het accupakket gecreëerd.

De plaatsing van het accupakket in de vloer heeft als belangrijk bijkomend voordeel dat die het zwaartepunt van de auto verlaagt. Dat verhoogt de stabiliteit van de auto en verkleint het risico op omslaan.

De carrosseriestructuur van de elektrische XC40 is niet alleen aan de voorzijde versterkt, maar ook aan de achterzijde, waar de elektrische aandrijflijn in de carrosseriestructuur is geïntegreerd. In het geval van een aanrijding worden de optredende botskrachten beter verdeeld en weggeleid van de cabine. Daardoor wordt de belasting van de inzittenden tijdens een ongeval beperkt.

Op het gebied van actieve veiligheidssystemen introduceert Volvo met de elektrische XC40 ook nieuwe technologie. Dit is namelijk het eerste model van Volvo dat is uitgerust met een nieuw sensorplatform voor de ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) met software die is ontwikkeld door Zenuity, de joint venture van Volvo Cars en Veoneer, de Zweedse leverancier van mobiliteitstechnologie.

Het nieuwe ADAS-platform is een modern, schaalbaar en actief veiligheidssysteem dat een aantal radars, camera's en ultrasonische sensoren bevat. Dankzij de schaalbaarheid kan het systeem eenvoudig verder worden ontwikkeld en dient het als basis voor toekomstige technologie voor autonoom rijden.

Volvo Cars maakt in de komende weken meer details van de volledig elektrische XC40 bekend. De auto wordt op 16 oktober 2019 voor het eerst aan het publiek getoond.