Volvo introduceert XC40 T4 PHEV

7 mei 2020 | Volvo breidt het aanbod aan geëlektrificeerde Recharge-modellen uit met de Volvo XC40 Recharge T4 Plug-in hybrid. Deze nieuwe variant binnen Volvo's plug-in hybride aanbod heeft een systeemvermogen van 155 kW (211 pk) en een elektrische actieradius van 45 kilometer (WLTP). De prijzen van de nieuwe Volvo XC40 Recharge T4 Plug-in hybrid beginnen bij 43.995 euro. De maandtarieven van Volvo Private Lease beginnen bij 579 euro.

Door het private leasetarief is de Volvo XC40 Recharge T4 Plug-in hybrid een optie voor consumenten die niet eerder een premium SUV in overweging namen, simpelweg omdat de aanschaf voor hen te duur zou zijn. Een ander financieel voordeel is dat de eigenaar tot en met 2024 slechts de helft van de motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen. Verder heeft ook het aangenaam lage brandstofverbruik een positief effect op de algehele autokosten. Het trekgewicht van 1.800 kg is het hoogste in het segment. Door de opgedane ervaring met plug-in hybride aandrijflijnen is de impact op de bagageruimte minimaal. Zo is alle bagageruimte boven de laadvloer behouden. Ook de tankinhoud van 48 liter is gebleven.

Volvo levert de T4 Plug-in hybrid in twee uitvoeringen. De basisuitvoering van de Volvo XC40 Recharge T4 Plug-in hybrid heet Inscription Expression. Standaard wordt de Inscription Expression geleverd met een veiligheidsuitrusting waaronder City Safety, Collision Warning met Full Auto Brake, Pedestrian Detection, Cyclist Detection, Lane Keeping Aid met Run-off Road Mitigation, Oncoming Lane Mitigation en Driver Alert Control. De standaard uitrusting omvat verder LED koplampen, Park Assist achter, 12,3 inch digitaal instrumentenpaneel, Pre-conditioning voor verwarmen en koelen, Digital Audio Broadcasting - DAB+, Electronic Climate Control met Cleanzone en Interior Air Quality Sensor, 18" 5-spaaks lichtmetalen wielen Glossy Black/Diamond Cut, Recharge aluminium instaplijsten vóór, chromen raamomlijsting (onderzijde), exclusieve grille in Glossy Black met chroomkleurige verticale lamellen en Recharge logo op de C-stijl en achterklep. Volvo levert de XC40 Recharge T4 Plug-in hybrid met een 7 meter lange laadkabel (16A Mennekes).

De tweede uitvoering heet R-Design Expression en is voorzien van tal van dynamische design elementen, zoals een contrasterend dak uitgevoerd in Black Stone Solid. De roofrails, spiegelkappen en raamomlijsting (onderzijde) zijn uitgevoerd in Glossy Black, evenals de skidplates vóór en achter. En ook de grille is uitgevoerd in Glossy Black. Bovenop de standaard uitrusting van de Inscription Expression is de R-Design Expression uitgerust met de meest complete veiligheidsuitrusting waaronder IntelliSafe Assist (Adaptive Cruise Control met Pilot Assist; accelereren, remmen en sturen tot 130 km/uur) en IntelliSafe Surround met onder meer Blind Spot Information System. Verder zijn Keyless Drive, een elektrisch bedienbare achterklep, Sensus navigatie met gratis kaartupdates (EU), smartphone integratie met Apple CarPlay en Android Auto en een speciaal High Performance Audio systeem met 330 watt versterker en acht speakers aanwezig. De R-Design Expression uitvoering is leverbaar vanaf € 46.995.

Door de komst van de Volvo XC40 Recharge T4 Plug-in hybrid is het uitrustingsaanbod van de XC40 Recharge T5 Plug-in hybrid met 193 kW (262 pk) gewijzigd in Business Pro, Inscription en R-Design. Consumentenprijzen zijn ongewijzigd. Om de extra power van de plug-in hybride aandrijflijn te benadrukken, is de Recharge T5 voortaan ook leverbaar met Polestar Engineered optimalisatie. Hierbij is het vermogen in het middenbereik, de versnellingsbak en de respons op het gaspedaal verder geoptimaliseerd. Het totale vermogen en koppel komt met Polestar Engineered optimalisatie op 203 kW (276pk) en 440 Nm.

De prijslijst:

T4 Plug-in hybrid Inscription Expression € 43.995

T4 Plug-in hybrid R-Design Expression € 46.995

T5 Plug-in hybrid Business Pro € 47.495

T5 Plug-in hybrid Inscription € 50.495

T5 Plug-in hybrid R-Design € 50.495

De XC40 Recharge T4 Plug-in hybrid is de laatste toevoeging aan het plug-in hybride programma van 15 plug-in hybrides in totaal. Volvo Nederland zet hiermee vol in wanneer het gaat om CO2 reductie. Het doel om in 2020 het streefgetal van 95 gram over de gehele vloot te realiseren komt hiermee een stap dichterbij. Elektrificeren van de totale vloot (inclusief uitrollen van mild-hybrid 48V) is één van de hoofddoelstellingen van Volvo, gedurende 2020 zal dit verder gestalte krijgen door de eerste XC40 Recharge P8 leveringen.

Volvo Nederland biedt kopers van een nieuwe Volvo plug-in hybride tevens een jaar lang gratis laadstroom aan. Hiermee moedigt de importeur berijders aan de capaciteit van het lithium-ion accupakket maximaal te benutten om op die manier zoveel mogelijk elektrisch te kunnen rijden zónder schadelijke emissies. Het aanbod geldt voor iedereen die in de periode van 17 oktober 2019 tot en met 31 mei 2020 een nieuw Volvo plug-in hybride model aanschaft of least.

Nieuwe vloermatten voor de Volvo XC40?

Dat kan! Vanaf € 45,-

Volvo XC40 nu ook als T2

9 januari 2020

Volvo onthult XC40 Recharge

17 oktober 2019

Volvo kondigt elektrische XC40 aan

25 september 2019

Volvo start productie XC40 in China

12 april 2019