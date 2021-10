App vergroot bereik elektrische Volvo's

19 oktober 2021 | Berijders van een volledig elektrische Volvo XC40 Recharge kunnen binnenkort de actieradius van hun auto optimaliseren dankzij de nieuwe in-car Range Assistant-app. De speciale app is als betaversie inbegrepen bij de meest recente over-the-air software-update voor het infotainmentsysteem met Android Automotive OS-software.

Met de meest recente over-the-air software-update kunnen berijders van een volledig elektrische Volvo een grotere actieradius verwachten, dankzij verbeteringen aan het accumanagementsysteem. Ook het regeneratief remvermogen van de aandrijflijn is verbeterd, evenals de preconditioning van het accupakket voor efficiënter laden.

Volvo ontwikkelt steeds meer software in eigen beheer. De nieuwe in-car Range Assistant-app is daarvan een voorbeeld. De app helpt bestuurders van volledig elektrische Volvo-modellen om inzicht te krijgen in de resterende actieradius. De app geeft ook tips om de actieradius te optimaliseren door middel van slim energiebeheer en advies over rijstijl, zoals anticiperend rijden voor maximale efficiëntie.

De app is geïntegreerd in het Android-infotainmentsysteem en geeft de bestuurder van een volledig elektrische Volvo een indicatie van het geschatte resterende rijbereik en het actuele energieverbruik. De app helpt de bestuurder ook met het begrijpen van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het rijbereik. Een in de app ingebouwde functie om de actieradius te optimaliseren kan het klimaatsysteem automatisch aanpassen om het rijbereik te vergroten. Deze functie is vooral bedoeld voor langere ritten, zodat dan minder laadstops nodig zijn.

Volvo blijft de app doorontwikkelen op weg naar volledige release. Ook staan extra functies op stapel, zoals coaching van de bestuurder door middel van slimme en gemakkelijk te volgen aanbevelingen voor het aanpassen van derijstijl en snelheid om de actieradius te maximaliseren. Volvo stelt de app beschikbaar via de meest recente draadloze software-update voor XC40 Recharge-stuurprogramma's en wordt vanaf de productiestart op de C40 Recharge geïnstalleerd.

Volvo biedt sinds begin 2021 over-the-air software-updates aan. Deze zijn binnenkort beschikbaar voor meer Volvo-modellen en in meer landen. De updates zijn eenvoudig te installeren en zorgen voor tijdwinst voor klanten, omdat een bezoek aan de werkplaats voor een update overbodig is.

Andere functies en updates in de nieuwste softwareversie omvatten verbeteringen aan de veiligheidssystemen, nieuwe informatie over de impact van lage temperaturen op de accu en de actieradius en diverse bug fixes. Bestuurders zien ook informatie over de softwareversie op de centrale touchscreen en worden via de Volvo Cars-app op de hoogte gebracht van een geplande software-update. Via de app-meldingen kan een gebruiker de voortgang van het download- en installatieproces volgen. De uitrol van deze nieuwste software-update start per direct. Naar verwachting zijn alle modellen waarvoor de update geschikt is eind oktober bijgewerkt.

