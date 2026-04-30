Volvo activeert Google Gemini

In 2025 selecteerde Google Volvo Cars als ontwikkelingspartner voor nieuwe in-car-functies en updates, waardoor Volvo een directe rol kreeg in het vormgeven van hoe nieuwe technologieën, zoals Google Gemini, worden ontwikkeld voor het echte rijgedrag.

"Bij Volvo Cars richten we ons op het ontwikkelen van mensgerichte technologie die zich aanpast aan mensen, en niet andersom", zegt Alwin Bakkenes, Head of Global Software Engineering bij Volvo Cars. "Door Google Gemini in onze auto's te integreren, maken we dagelijkse interacties natuurlijker, nuttiger en minder afleidend. Het verlegt de grenzen van wat er mogelijk is in een Volvo."

"We kijken ernaar uit om te laten zien hoe Google Gemini de levenskwaliteit van Volvo-bestuurders kan verbeteren", zegt Patrick Brady, Vice President van Android for Cars bij Google. "Bestuurders zullen profiteren van geavanceerde AI die de complexiteit vermindert, hun aandacht houdt waar die het meest nodig is, en elke rit net iets gemakkelijker maakt."

Via over-the-air updates brengt Volvo Cars nieuwe software naar auto's die al op de weg rijden. Over de gevolgen voor de privacy van bestuurders en inzittenden doet Volvo geen mededelingen.