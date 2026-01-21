Volvo introduceert EX60

De EX60 is verkrijgbaar met drie verschillende aandrijflijnvarianten. De P12 AWD Electric-variant biedt een actieradius van maximaal 810 km, terwijl de P10 AWD Electric een actieradius heeft van maximaal 660 km. Een achterwiel aangedreven P6 Electric-variant levert een actieradius tot 620 km. Al met al is de EX60 verkrijgbaar in zeven varianten.

De EX60 kan met 10 jaar garantie op de accu worden geleverd. In Zweden wordt de EX60 ook geleverd met drie jaar gratis thuisladen. Deze aanbieding geldt per direct voor particuliere klanten in Zweden, voordat deze op andere markten wordt uitgerold.

De EX60 is gebouwd op SPA3, de nieuwe architectuur voor elektrische voertuigen van Volvo, en wordt aangedreven door HuginCore, het core systeem van Volvo. Cell-to-body-technologie, intern ontwikkelde e-motoren van de volgende generatie, een nieuw ontwerp voor de accucellen en megacasting dragen bij aan een hogere energie-efficiëntie en een grotere actieradius, terwijl het gewicht wordt verminderd. Dit helpt de EX60 ook om de laagste COâ''-voetafdruk voor een volledig elektrische Volvo-auto te realiseren, die overeenkomt met die van de compactere EX30.

Scandinavisch design

Een lage voorkant, een aflopende daklijn en taps toelopende zijkanten verbeteren de aerodynamica. Daardoor glijdt de EX60 door de lucht en heeft hij een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,26, wat bijdraagt aan het bereik. De lange wielbasis en vlakke vloer beloven meer beenruimte achterin, evenals een grote bagageruimte en diverse slimme opbergruimtes voor persoonlijke spullen.

Voor muziekliefhebbers is de EX60 er met een Bowers & Wilkins-audiosysteem met 28 luidsprekers. Voor het eerst in een Volvo omvat dit systeem ook luidsprekers in de hoofdsteunen van alle vier de hoofdstoelen. De EX60 is de eerste Volvo met Apple Music vooraf geïnstalleerd met Dolby Atmos.

Google

De EX60 is de eerste Volvo die wordt gelanceerd met Gemini, de nieuwe AI-assistent van Google. Gemini is volledig geïntegreerd in de auto en maakt natuurlijke en gepersonaliseerde gesprekken mogelijk zonder dat er specifieke commando's onthouden hoeven te worden. De introductie van Gemini weerspiegelt de langdurige relatie tussen Volvo en Google, en de status van Volvo als ontwikkelingspartner en een van de referentiehardwareplatforms voor Android Automotive OS.

Veilighied

Dankzij HuginCore claimt de EX60 een nieuw niveau van veiligheid, omdat hij voortdurend de wereld rondom de auto beoordeelt via een breed scala aan sensoren. De multi-adaptieve veiligheidsgordel van Volvo, biedt slimmere en meer gepersonaliseerde bescherming op de voorste zitplaatsen. De kern van de veiligheidsstructuur van de EX60 wordt gevormd door de veiligheidskooi, versterkt met boronstaal. Binnenin werken veiligheidssystemen samen om bescherming te bieden.

Ten slotte is de EX60 ontworpen om in de loop van de tijd te verbeteren. Hij zou profiteren van regelmatige over-the-air-updates, wat betekent dat de auto na verloop van tijd beter wordt. De EX60 is nu te bestellen op de Europese markten, in het late voorjaar volgt de VS. De productie start dit voorjaar in de autofabriek van Volvo in Zweden. De levering van de P6- en P10-varianten aan klanten begint zomer 2026, gevolgd door de P12 kort daarna.

De Volvo EX60 P6 Plus is leverbaar vanaf € 63.995 en vanaf € 799 (b2b) per maand, excl. btw. Het Volvo Private Lease aanbod begint, voor de EX60 P6 Plus, bij € 899 per maand, incl. btw.