Volvo toont EX60 als Cross Country

De Cross Country wordt geleverd in een nieuwe kleur, Frost Green genaamd, die exclusief is voor deze auto en die de inspiratie weerspiegelt die de ontwerpers van Volvo vinden in de Scandinavische natuur. De EX60 Cross Country heeft ook verschillende unieke ontwerpdetails die zijn speciale plaats in het assortiment van Volvo benadrukken.

De EX60 Cross Country is uitgerust met speciale wielen die exclusief zijn voor Cross Country-modellen, evenals een duidelijke Cross Country-aanduiding op de voor- en achterbumpers en op de D-stijl. Skidplates van geborsteld roestvrij staal aan de voor- en achterzijde benadrukken het uiterlijk van de auto, terwijl bredere, robuuste wielkasten de algehele uitstraling versterken.

De EX60 Cross Country draait echter niet alleen om uiterlijk. Als SUV biedt hij al de hogere zitpositie die de suggestie van macht en veiligheid geeft. Bij deze auto heeft Volvo dit element versterkt. In vergelijking met de EX60 ligt de Cross Country nog eens 20 millimeter hoger boven de grond, wat het zicht en het gevoel van controle fractioneel vergroot. Met behulp van de luchtvering kunnen bestuurders indien nodig 20 millimeter extra rijhoogte toevoegen. De luchtvering kan de auto ook verlagen, wat de efficiëntie, stabiliteit en aerodynamica bij hoge snelheden verbetert. Dit is vooral handig voor bestuurders die op de snelweg rijden en het bereik van de accu willen maximaliseren.

De Volvo EX60 Cross Country is nu beschikbaar voor pre-orders in een aantal Europese markten en later dit jaar, waaronder in Nederland, volgen meer markten. Klanten kunnen kiezen uit twee aandrijflijnopties met vierwielaandrijving: een P10 AWD Electric met een actieradius tot 640 km, de eerste variant die beschikbaar komt, kort daarna gevolgd door een P12 AWD Electric met een grotere actieradius.