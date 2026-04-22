Volvo start productie EX60

Als eerste volledig elektrische auto die in Zweden is ontworpen, ontwikkeld en gebouwd, onderstreept de EX60 de langetermijntoewijding van Volvo aan zijn thuisland als centrum voor de ontwikkeling en productie van premium elektrische auto's.

De EX60 moet ook een impuls geven aan de economie van Göteborg en Zweden, aangezien de toekomstige productieambities van Volvo voor de EX60 ervoor zorgen dat deze auto qua waarde een van de grootste exportproducten van Zweden wordt.

"Vandaag is een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf en voor Zweden als geheel, nu we beginnen met de productie van de eerste EX60-auto's voor klanten", aldus Håkan Samuelsson, CEO van Volvo. "We richten ons nu op een gestage opschaling van de productie van de hoogwaardige EX60, om ervoor te zorgen dat deze baanbrekende auto de komende jaren een winstgevende groeimotor wordt."

Het besluit om de productievolumes voor 2026 te verhogen, volgde op een sterke initiële vraag van klanten naar de auto in belangrijke markten zoals Zweden en Duitsland, evenals op bestellingen van particulieren die in bijna alle grote Europese markten aanzienlijk hoger lagen dan de interne prognoses.

Na deze sterke orderinstroom in Europa - en met de orderboeken voor de Amerikaanse en Aziatische markten die later dit voorjaar opengaan - heeft Volvo besloten om in 2026 meer EX60's te bouwen. Het doel is om de fabriek in Torslanda deze zomer een week langer open te houden, wat een primeur zou zijn.

De fabriek in Torslanda is de afgelopen jaren gemoderniseerd ter voorbereiding op de productie van de EX60 en andere elektrische auto's van de volgende generatie. Als onderdeel van een aanzienlijke investering van ongeveer 10 miljard SEK heeft Volvo op de locatie in Torslanda megacasting, een nieuwe batterijassemblagefabriek en een volledig gerenoveerde spuiterij en eindassemblage geïntroduceerd.