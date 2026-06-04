 4 juni 2026

Volvo

Volvo ES90 en EX90 nu als Ultra Executive Edition

4 juni 2026 - Volvo breidt het aanbod van de ES90 uit met de nieuwe Plus Business Edition. Deze uitvoering combineert een extra rijke uitrusting met een klantvoordeel van 5.715 euro. De Volvo ES90 Plus Business Edition is alleen leverbaar met de Single Motor Extended Range-aandrijflijn. In combinatie met de standaard 20 inch lichtmetalen velgen biedt deze uitvoering een rijbereik tot 664 kilometer (WLTP). De Business Edition is leverbaar vanaf 69.995 euro.

Omdat de Business Edition is gebaseerd op het Plus-uitrustingsniveau, profiteert de klant van een uitgebreide standaarduitrusting aangevuld met vVoorstoelen en op achterbank geventileerde Nordico-bekleding (Charcoal) alsmede metallic lak in een selectie van de kleuren: Onyx Black, Denim Blue, Vapour Grey en Forest Lake. Tegen een meerprijs van € 295 zijn ook de interieurvarianten Cardamon en Dawn met ventilatie leverbaar.

Volvo

Wanneer een reguliere Volvo ES90 Plus wordt samengesteld met dezelfde specificaties als de Business Edition, bedraagt de consumentenprijs € 75.510. Daarmee biedt de Business Edition een direct klantvoordeel van € 5.715.

EX90 Ultra Executive Edition

Met de EX90 Ultra Executive Edition biedt Volvo een exclusiever aanbod binnen zijn volledig elektrische aanbod. Deze extra luxueuze uitvoering tilt het comfort- en uitrustingsniveau van Volvo's vlaggenschip-SUV naar een hoger niveau en is leverbaar vanaf € 102.995. De EX90 Ultra Executive Edition is beschikbaar voor zowel de Twin Motor als de Twin Motor Performance en kan, net als het huidige aanbod, worden uitgevoerd als 6- of 7-zitter. De EX90 Twin Motor Performance Executive Edition is leverbaar vanaf € 108.495.

De EX90 Ultra wordt met de Executive Edition uitgebreid met een combinatie van comfort- en designopties, die normaal gesproken afzonderlijk als meerprijs gelden. De Executive Edition omvat standaard onder meer:

  • Nappa lederen bekleding (Charcoal), inclusief ventilatie
  • Bowers & Wilkins audiosysteem
  • 22 inch 5-spaaks Aero lichtmetalen velgen
  • Actieve luchtvering met Four-C

Voor extra personalisatie zijn ook de Cardamon en Dawn nappa lederen interieurvarianten optioneel leverbaar. Voor beide varianten geldt een meerprijs van € 295. Wanneer een Volvo EX90 Ultra wordt samengesteld met dezelfde opties als de Executive Edition, resulteert dit in een consumentenprijs van € 107.895 voor de Twin Motor en € 113.395 voor de Twin Motor Performance. Met de Executive Edition profiteert de klant van een voordeel van € 4.900.