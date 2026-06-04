Volvo ES90 en EX90 nu als Ultra Executive Edition

Omdat de Business Edition is gebaseerd op het Plus-uitrustingsniveau, profiteert de klant van een uitgebreide standaarduitrusting aangevuld met vVoorstoelen en op achterbank geventileerde Nordico-bekleding (Charcoal) alsmede metallic lak in een selectie van de kleuren: Onyx Black, Denim Blue, Vapour Grey en Forest Lake. Tegen een meerprijs van € 295 zijn ook de interieurvarianten Cardamon en Dawn met ventilatie leverbaar.

Wanneer een reguliere Volvo ES90 Plus wordt samengesteld met dezelfde specificaties als de Business Edition, bedraagt de consumentenprijs € 75.510. Daarmee biedt de Business Edition een direct klantvoordeel van € 5.715.

EX90 Ultra Executive Edition

Met de EX90 Ultra Executive Edition biedt Volvo een exclusiever aanbod binnen zijn volledig elektrische aanbod. Deze extra luxueuze uitvoering tilt het comfort- en uitrustingsniveau van Volvo's vlaggenschip-SUV naar een hoger niveau en is leverbaar vanaf € 102.995. De EX90 Ultra Executive Edition is beschikbaar voor zowel de Twin Motor als de Twin Motor Performance en kan, net als het huidige aanbod, worden uitgevoerd als 6- of 7-zitter. De EX90 Twin Motor Performance Executive Edition is leverbaar vanaf € 108.495.

De EX90 Ultra wordt met de Executive Edition uitgebreid met een combinatie van comfort- en designopties, die normaal gesproken afzonderlijk als meerprijs gelden. De Executive Edition omvat standaard onder meer:

Nappa lederen bekleding (Charcoal), inclusief ventilatie

Bowers & Wilkins audiosysteem

22 inch 5-spaaks Aero lichtmetalen velgen

Actieve luchtvering met Four-C

Voor extra personalisatie zijn ook de Cardamon en Dawn nappa lederen interieurvarianten optioneel leverbaar. Voor beide varianten geldt een meerprijs van € 295. Wanneer een Volvo EX90 Ultra wordt samengesteld met dezelfde opties als de Executive Edition, resulteert dit in een consumentenprijs van € 107.895 voor de Twin Motor en € 113.395 voor de Twin Motor Performance. Met de Executive Edition profiteert de klant van een voordeel van € 4.900.