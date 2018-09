Volkswagen Up! nu met R-Line Sportpakket

5 september 2018 | Volkswagen voegt een nieuwe, extra sportieve noot toe aan de vele personaliseringsmogelijkheden voor de up!. Met het R-Line Sportpakket komt de meest compacte Volkswagen nu sportiever voor de dag.

Het R-Line Sportpakket geeft de up! een nog sportievere uitstraling. Het pakket omvat om te beginnen 16 inch lichtmetalen velgen 'Triangle Black' met 185/50 R16-banden. De standaard slotbouten beschermen de wielen tegen diefstal. Ook de R-line bumper vóór is een eyecatcher. Daarnaast zijn er fraaie details als extra donkergetinte ramen achter, de zwarte uitvoering van de spiegelkappen en het dak (niet in combinatie met panorama schuif-kanteldak) en de R-Line-logo's op de zijpanelen.

Het R-Line Sportpakket is er allereerst voor de move up!. De meerprijs bedraagt € 1.369 en naast alle bovengenoemde voorzieningen zijn dan ook mistlampen vóór met bochtverlichting inbegrepen. Voor de High up! bedraagt de meerprijs € 685. De High up! met R-Line Sportpakket is er ook met 17 inch lichtmetalen velgen 'Polygon' met 195/40 R17-banden en slotbouten. Bij deze optie (meerprijs € 329) wordt ook een in zwart uitgevoerde dakhemel meegeleverd.

Het nieuwe R-Line Sportpakket voor de Volkswagen up! is per direct te bestellen.