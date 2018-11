Volkswagen T-Roc Sport nu ook met 1.0 TSI

Volkswagen T-Roc

13 november 2018 | De Volkswagen T-Roc Sport is tijdelijk ook leverbaar met de 1.0 TSI driecilinder benzinemotor met 85 kW / 115 pk. Deze in gelimiteerde oplage geproduceerde T-Roc is zonder meerprijs voorzien van Sport+ pakket. De T-Roc 1.0 TSI Sport met Sport+ pakket is leverbaar zolang de voorraad strekt en is er vanaf 30.350 euro.