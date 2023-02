Volkswagen bouwt miljoenste T-Roc

Op zoek naar een Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Motion R?

In 2022 werden er in heel Europa ruim 181.000 nieuwe T-Roc-modellen afgeleverd. Daarmee was hij de populairste SUV én goed voor de derde plaats in de algemene verkoopstatistieken.

Ook in Nederland is de T-Roc een veel geziene Volkswagen. Sinds eind 2017 zijn er in ons land 21.322 van verkocht, waarvan 20.911 SUV's en 411 Cabrio's. In januari 2023 verschenen 870 nieuwe exemplaren op de Nederlandse wegen. Daarmee was de T-Roc die maand de bestverkochte auto van ons land en goed voor een marktaandeel van 2,7%.

Het nieuwe basismodel, dat voor € 31.990 in de prijslijst staat, beschikt standaard over de Digital Cockpit, het multimediasysteem 'Radio Composition' met 16,5 inch touch display en 'App-Connect' smartphone integratie en Adaptive Cruise Control. Om de miljonairsstatus zo lang mogelijk in stand te houden, wordt elke T-Roc- geleverd met vier jaar garantie en levenslange 24-uurs mobiliteitsservice.