Vernieuwde Volkswagen T-Roc nu te bestellen

16 februari 2022 | Volkswagen heeft de T-Roc in het nieuw gestoken en voorzien van flinke optische en technologische verbeteringen. LED-koplampen en donkere achterlichten versterken de uitstraling en mede dankzij de Digital Cockpit en slimme connectiviteit belooft de vernieuwde T-Roc meer gebruiksgemak. De T-Roc Life is er vanaf 32.790 euro. Later dit jaar volgen de Cabriolet-versies en een vriendelijk geprijsde uitvoering.

Het eigen gezicht van de T-Roc krijgt technische accenten. LED-koplampen zijn voortaan standaard. IQ.LIGHT LED matrix-koplampen met de voor Volkswagen typische, doorlopende lichtstrip in de grille zijn optioneel. De LED-achterlichten zijn donker getint.

Het interieur komt opgeruimd over doordat het aantal fysieke knoppen sterk is teruggebracht. In het nieuwe multifunctionele stuur zijn keypads of touch control-oppervlakken verwerkt en diverse klimaatfuncties zijn met touchsliders/-buttons te bedienen. Ook de Digital Cockpit met 8 inch/20,3 cm display draagt bij aan de ambiance. Vanaf de T-Roc Style is de Digital Cockpit Pro met 10,25 inch display standaard. Verder dragen het met zachte materialen afgewerkte dashboard en de stoffen deurbekleding bij aan de ambiance.

Met IQ.DRIVE Travel Assist is hij geschikt voor autonoom rijden (level 2). Dat betekent dat de T-Roc automatisch afstand houdt tot voorliggers en daarbij binnen de wegmarkeringen blijft. Predictive Adaptive Cruise Control past de snelheid van de auto aan bij het naderen van bijvoorbeeld een bocht of een rotonde en met Park Assist kan de T-Roc automatisch in- en uitparkeren.

Het gamma start met de T-Roc Life, die opvalt met LED-koplampen, 16 inch lichtmetalen velgen en dakreling. Ook standaard zijn onder meer het multimediasysteem Ready to Discover - met 20,3 cm touchscreen, telefoonvoorbereiding, App Connect en We Connect Plus--, Climatic airconditioning, Adaptive Cruise Control, Park Distance Control met parkeersensoren voor en achter, Park Assist en Lane Assist. De Style staat voor extra techniek en luxe met bijvoorbeeld LED Plus-koplampen, Digital Cockpit Pro, Sport/Comfort-stoelen, automatische airconditioning met twee zones (Climatronic) en sfeerverlichting. De T-Roc R-Line combineert die luxe met sportieve accenten zoals 17 inch lichtmetalen velgen, R-Line bumpers en dorpels en een zwarte dakhemel. Voor het finetunen van maatwerk zijn er optiepakketten en individuele opties.

De T-Roc Life Business heeft alles van de Life-uitvoering en voegt daar zakelijk verantwoorde luxe aan toe. Voorbeelden zijn het navigatiesysteem Discover Media, diefstalalarm, automatische airconditioning met twee zones (Climatronic), Wireless Charging voor smartphones en verwarmbare voorstoelen. De sportieve T-Roc R-Line Business+ doet daar een schepje bovenop met LED Plus-koplampen en de Rear View achteruitrijcamera.

De T-Roc is er met direct ingespoten turbo-benzinemotoren. De eerste in de lijn is de 1.0 TSI met een vermogen van 81 kW / 110 pk. Deze motor wordt altijd geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De 1.5 TSI (110 kW / 150 pk) met cilinderuitschakeling is er naar keuze met een zesversnellingsbak of de automatische 7-traps DSG-transmissie. De topmotor is de 140 kW / 190 pk sterke 2.0 TSI. Deze wordt standaard geleverd in combinatie met 4Motion vierwielaandrijving en een 7-traps DSG. De T-Roc 2.0 TSI is er als R-Line en R Line Business+. Voor de T-Roc 1.0 TSI en 1.5 TSI zijn alle uitrustingsniveaus beschikbaar.

De vernieuwde T-Roc is nu tot in detail te configureren op Volkswagen.nl en te bestellen bij de Volkswagen-dealer. Begin maart arriveert hij bij de Volkswagen-dealers. De T-Roc 1.0 TSI Life is er vanaf € 32.790. De meerprijs voor de Business(+)-uitvoeringen bedraagt afhankelijk van de gekozen motorisering € 750 - € 1.500. Medio 2022 breidt Volkswagen het T-Roc-gamma uit met een extra voordelig geprijsd instapmodel. De T-Roc Cabriolet wordt later deze maand bestelbaar.

