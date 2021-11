Volkswagen vernieuwt T-Roc voor modeljaar 2022

17 november 2021 | Volkswagen heeft de vernieuwde T-Roc en T-Roc Cabrio onthuld. De compacte SUV-modellen vallen op door een vernieuwd design, verfijnd interieur, meer bedieningsgemak en de allernieuwste connectiviteitsfuncties en assistentiesystemen. Ook door uitbreiding van de standaarduitrusting met LED-koplampen en de Digital Cockpit is de nieuwe T-Roc moderner geworden.

Nieuwe designaccenten versterken de typische T-Roc-uitstraling. Zo zijn LED-koplampen en donker getinte achterlichten voortaan standaard. IQ.LIGHT LED-matrix koplampen inclusief een doorlopende lichtstrip in de grillezijn optioneel. Daarnaast zijn er nieuwe exterieurkleuren en velgdesigns (16-19 inch). De softtop van de vernieuwde T-Roc Cabrio is uitgevoerd in zwart.

Het interieur van de nieuwe T-Roc heeft een stap gemaakt en dankt zijn uitstraling onder meer aan het met zachte materialen afgewerkte dashboard en de stoffen deurbekleding. Diverse uitvoeringen krijgen ook lederlook-accenten. Alle T-Roc-uitvoeringen hebben tevens een nieuw ontworpen stuur met keypads of touch control-oppervlakken voor bedieningsgemak. Het aantal fysieke knoppen wordt verder beperkt doordat de T-Roc is voorzien van touchsliders en touchbuttons voor de bediening van klimaatfuncties.

Een 8 inch (20 cm) Digital Cockpit is standaard op de nieuwe T-Roc, desgewenst is er ook de Digital Cockpit Pro met 10,25 inch (26 cm) display. Tevens maakt de T-Roc gebruik van de nieuwste infotainmentsystemen met displays van 6,5, 8,0 of 9,2 inch (respectievelijk 16,5, 20 of 24 cm). Samen met We Connect en draadloos App-Connect kunnen inzittenden gebruik maken van Apple CarPlay en Android Auto en is er toegang tot online (streaming) diensten.

De T-Ric is er nu met IQ.DRIVE Travel Assist. Dit systeem maakt gedeeltelijk autonoom rijden (level 2) mogelijk. Door een samenwerking tussen de Adaptive Cruise Control (ACC) en Lane Assist houdt de T-Roc automatisch een veilige afstand tot voorliggers aan en blijft hij, eveneens automatisch, tussen de wegmarkeringen. Predictive Adaptive Cruise Control is ook nieuw voor de T-Roc en maakt gebruik van GPS- en camerasignalen en van verkeerstekens om de snelheid van de auto automatisch aan te passen voor bijvoorbeeld bochten of bij het naderen van rotondes. Met Park Assist kan de T-Roc automatisch in- en uitparkeren. Na het inschakelen van de achteruitversnelling hoeft de bestuurder alleen nog maar gas te geven en te remmen. De T-Roc voert zelf de juiste stuurbewegingen uit. Met Park Assist kan de T-Roc nu ook automatisch vooruit inparkeren. Dankzij het proactieve inzittendenbeschermingssysteem herkent de T-Roc mogelijk gevaarlijke situaties. Daarop worden de benodigde assistentiesystemen ingezet om een ongeval te voorkomen of de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

De T-Roc Cabrio profiteert uiteraard ook van alle vernieuwingen. Tegelijkertijd biedt hij open rijplezier voor vier personen én een bagageruimte met een inhoud van 284 liter. De lichtgewicht softtop met drie lagen opent na een druk op de knop volautomatisch in 9 seconden. In het uitzonderlijke geval dat de auto een koprol dreigt te maken, komen automatisch beschermende elementen achter de achterste zitplaatsen tevoorschijn.

Ook het leveringsgamma voor de T-Roc en T-Roc Cabrio is vernieuwd. De instapversie is de T-Roc zonder nadere aanduiding. Daarna volgen de Life, de luxere Style en de sportieve T-Roc R-Line. Voor een individueel accent zijn er diverse optiepakketten, zoals het Black Style designpakket, en tal van individuele opties.

Wat aandrijving betreft is er kuze uit direct ingespoten turbo-benzinemotoren. Het aanbod begint met de 81 kW / 110 pk sterke 1.0 TSI, gevolgd door de 1.5 TSI met 110 kW / 150 pk. Die laatste wordt ook leverbaar met de 7-traps DSG-transmissie. De topmotor is de 140 kW / 190 pk sterke 2.0 TSI, die standaard wordt geleverd in combinatie met 4Motion vierwielaandrijving en DSG. De T-Roc Cabrio is er naar keuze met de 1.0 TSI of de 1.5 TSI.

De nieuwe T-Roc wordt begin maart 2022 in Nederland verwacht, de T-Roc Cabrio volgt een maand later, medio april. In aanloop naar de marktintroductie geeft Volkswagen meer details over het leveringsgamma, de specificaties en de prijzen vrij.

