Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc nu ook als 1.5 TSI Evo

6 november 2017 | De Volkswagen T-Roc is nu ook te bestellen met de gloednieuwe, 110 kW/150 pk sterke 1.5 TSI Evo benzinemotor met Active Cylinder Management. Deze T-Roc 1.5 TSI Evo is te combineren met het Style en Sport uitrustingsniveau. De versie met handgeschakelde zesbak staat vanaf begin december bij de dealer met een prijs vanaf 29.455 euro. De uitvoering met DSG-automaat is naar verwachting in januari bestelbaar.