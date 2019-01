Volkswagen T-Roc nu als Business

30 januari 2019 | Volkswagen introduceert voor de T-Roc twee nieuwe Business-uitvoeringen. Deze T-Roc Style Business en T-Roc Sport Business R zijn per direct leverbaar, en zijn er vanaf 30.205 euro. Als Style Business is de Volkswagen T-Roc leverbaar met diverse motorvarianten: 1.0 TSI (85 kW/115 pk), 1.5 TSI (110 kW/150 pk), 1.6 TDI (85 kW/115 pk) en 2.0 TDI (110 kW/150 pk). De krachtigste diesel is altijd voorzien van een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling (optioneel ook op de 1.5 TSI).

Zowel de T-Roc Style Business als de T-Roc Sport Business R is voorzien van een elektrisch bedienbare achterklep en een Executive-pakket met het Discover Media-infotainmentsysteem. Dit systeem is via gesproken commando's te bedienen en is uitgerust met verkeerstekenherkenning, DAB+ digitale radio-ontvangst en de geïntegreerde Mijn Volkswagen App-module. De T-Roc Sport Business R onderscheidt zich verder met het R-Line exterieurpakket, 18 inch lichtmetalen velgen in Sebring-design en een sportonderstel. Daarnaast krijgt hij standaard alle features van het Sport+ pakket: rode remzadels, rode sfeerverlichting, rode stiksels voor de bekleding en het stuur, getinte achterruit en zijruiten achter, een zwarte dakhemel, voetpedalen in aluminium en rijprofielinstelling (Driving Profiles).

Daarbij krijgen de uitvoeringen uiteraard ook de standaard voorzieningen van de T-Roc. Zo heeft de T-Roc Style Business onder meer Adaptive Cruise Control, parkeersensoren voor en achter, airconditioning, een met leer bekleed multifunctioneel stuurwiel, USB-aansluiting en Bluetooth-telefoonvoorbereiding. De T-Roc Sport Business R voegt naast LED-koplampen ook een digitaal instrumentenpaneel, automatische airconditioning, vermoeidheidsherkenning en sfeerverlichting in het interieur toe.

De T-Roc Sport Business R is te bestellen als 1.5 TSI (110 kW/150 pk) met handbak of DSG en als 2.0 TSI (140 kW/190 pk) met DSG en 4Motion-vierwielaandrijving. Vanaf € 30.205 is er een Volkswagen T-Roc Style Business. De T-Roc Sport Business R begint bij € 34.705.