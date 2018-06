Volkswagen T-Roc nu ook als 1.6 TDI

15 juni 2018 | Volkswagen breidt het motorenaanbod van de T-Roc uit met de 85 kW / 115 pk sterke 1.6 TDI dieselmotor. De compacte cross-over was tot voor kort uitsluitend met benzinemotoren te bestellen, maar met de 85 kW/115 pk sterke 1.6 TDI biedt Volkswagen nu ook een diesel-alternatief. De T-Roc 1.6 TDI is er vanaf 32.470 euro.

De 1,6 liter viercilinder turbodiesel van de Volkswagen T-Roc is 85 kW / 115 pk sterk en heeft een maximumkoppel van 250 Nm dat beschikbaar is over een breed toerenbereik. Hij is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak en leverbaar in twee uitvoeringen: T-Roc en T-Roc Style.

De T-Roc heeft een standaarduitrusting die ondermeer bestaat uit: Lane Assist, Front Assist, Multi Collision Brake en City Emergency Braking met voetgangersherkenning. Ook zaken zoals het Composition Colour-infotainmentsysteem met touchscreen, boordcomputer Plus, Climatic-airconditioning, LED-achterlichten, regensensor en automatisch inschakelende koplampen behoren tot de standaarduitrusting van deze compacte crossover.

Rijker uitgerust en aangekleed is de T-Roc 1.6 TDI Style. Deze uitvoering voegt bijvoorbeeld 16 inch lichtmetalen velgen, Adaptive Cruise Control, een multifunctioneel, met leer bekleed stuurwiel, in hoogte verstelbare Comfortstoelen, mistlampen met bochtenverlichting en parkeersensoren voor en achter toe aan de uitrusting.

De Volkswagen T-Roc 1.6 TDI is nu bij de Volkswagen-dealers te bestellen vanaf € 32.470. De vanafprijs van de T-Roc 1.6 TDI Style bedraagt € 34.450. Later dit jaar wordt de T-Roc ook leverbaar met een 2.0 TDI dieselmotor met vermogens variërend van 110 kW / 150 pk (met 6-bak of DSG) tot 140 kW / 190 pk (DSG 4MOTION). De specificaties en vanafprijzen van deze uitvoeringen worden in aanloop naar hun introductie bekend gemaakt.