Volkswagen T-Roc

Volkswagen onthult T-Roc R

25 februari 2019 | Volkswagen onthult in Genève de T-Roc R. Deze bijna productierijpe concept car heeft een 2.0 TSI met een vermogen van 221 kW / 300 pk en een koppel van 400 Nm. De T-Roc R accelereert in 4,9 s van 0-100 km/h en is goed voor een topsnelheid van 250 km/u.