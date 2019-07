Volkswagen maakt prijs T-Cross 1.6 TDI bekend

8 juli 2019 | Volkswagen breidt het motorenaanbod van de T-Cross uit met de 70 kW / 95 pk sterke 1.6 TDI dieselmotor. De T-Cross 1.6 TDI is nu te configureren in de Life en Style uitvoering en is er vanaf 30.275 euro.

De 1,6-liter viercilinder turbodiesel van de Volkswagen T-Cross is 70 kW / 95 pk sterk en heeft een maximumkoppel van 250 Nm dat beschikbaar is over een breed toerenbereik. Hij is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak en is er tegen meerprijs ook met een 7-traps DSG-automaat. De T-Cross 1.6 TDI levert zijn prestaties tegen een theoretisch verbruik van 4,9 liter op 100 km (4,6 liter voor de DSG-automaat).

De T-Cross 1.6 TDI wordt standaard geleverd als Life-uitvoering welke onder meer is voorzien van Climatic airconditioning, Adaptive Cruise Control met automatische afstandsregeling, Radio Composition Colour met Bluetooth telefoonvoorbereiding, Front Assist inclusief City Emergency Braking, Lane Assist, Hill Start Assist en het E-Call noodoproepsysteem. Het ruime interieur is flexibel in te delen dankzij de verschuifbare achterbank en de volledig neerklapbare passagiersstoel.

Aan de buitenkant is deze stoere SUV te herkennen aan zijn LED-dagrijverlichting, mistlampen met bochtverlichting, LED-achterlichten, zwarte dakrails en 16 inch 'Belmont' lichtmetalen velgen.

De T-Cross Style, het topmodel, biedt bovenop de Life-uitrusting voorzieningen zoals 17 inch 'Chesterfield' lichtmetalen velgen, LED-koplampen, Sport-Comfortstoelen, sfeerverlichting in het interieur, automatische airconditioning (Air Care Climatronic), vermoeidheidsherkenning, Park Distance Control voor en achter, een draadloze telefoonoplader en zilverkleurige dakrails.

De Volkswagen T-Cross 1.6 TDI is nu te configureren en te bestellen. De Life is er vanaf € 30.275 en de Style vanaf € 32.075. De versies met DSG-transmissie zijn er vanaf € 32.165 voor de Life en € 33.965 voor de Style.