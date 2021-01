VW introduceert T-Cross R-Line

11 januari 2021 | Volkswagen geeft de T-Cross extra sportiviteit met de introductie van de T-Cross R-Line. Dankzij het R-Line in- en exterieurpakket krijgt de kleurrijke, compacte SUV een extra dynamisch element. Dit wordt gekoppeld aan de 81 kW / 110 pk sterke 1.0 TSI, desgewenst gekoppeld aan een DSG-transmissie met dubbele koppeling. De nieuwe T-Cross R-Line is er vanaf 32.490 euro.

Deze nieuwe, sportieve versie van de T-Cross is standaard voorzien van het R-Line in- en exterieurpakket. R-Line bumpers, de speciale R-Line grille, 18 inch lichtmetalen velgen 'Nevada', getinte ramen achter (65% lichtabsorberend) en LED-verlichting dragen bij aan de stoere en sportieve uitstraling. De T-Cross R-Line is zonder meerprijs leverbaar in de kleur Pure White.

Ook het interieur van de T-Cross R-Line is sportief. Blikvangers zijn hier onder meer de Art Velours/Carbon Flag-bekleding, het multifunctionele, met leder beklede R-Line sportstuur, R-Line aluminium pedalen en een zwarte dakhemel. Daarbij biedt de T-Cross R-Line de luxe van automatische airconditioning (Climatronic), in hoogte verstelbare Sport-/comfortstoelen en sfeerverlichting in de deuren en voetenruimte. Tevens standaard is het radio- en multimediasysteem 'Ready to Discover' met kleurentouchscreen (16,5 cm), Streaming en Internet, dat samen met We Connect Plus (12 maanden) veel connectiviteitsmogelijkheden biedt. Een dakreling en parkeersensoren vóór en achter zijn eveneens inbegrepen.

De T-Cross R-Line dankt zijn prestaties aan de 81 kW/110 pk sterke 1.0 TSI turbo-benzinemotor. Een handgeschakelde zesbak is standaard, optioneel is een automatische zeventraps DSG-transmissie met dubbele koppeling beschikbaar. De T-Cross R-line is er inclusief vier jaar garantie vanaf € 32.490. Het klantvoordeel bedraagt € 970. Via Private Lease is de T-Cross R-Line er vanaf € 429 per maand (op basis van een looptijd van 48 maanden en 10.000 km/jaar).

