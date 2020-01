Volkswagen T-Cross nu ook als Business en Business R

21 januari 2020 | Volkswagen breidt de line-up van Business- uitvoeringen verder uit. Per direct is ook de T-Cross beschikbaar in twee verschillende uitvoeringen die zich richten op de zakelijke rijder. De T-Cross voor de zakelijke rijder is er vanaf 26.600 euro, met een bijtelling vanaf 182 euro per maand.

De Life Business voegt aan de uitrusting van de Life onder meer het Executive pakket (navigatie, App Connect, DAB+ en diefstalalarm), Voice Control, Apple CarPlay, Climatronic airconditioning, Park Distance Control en de Mijn Volkswagen app toe. Ook standaard: Lane Assist, Front Assist met voetgangersherkenning, een in hoogte verstelbare en omklapbare passagiersstoel met uitschuiflade, Adaptive Cruise Control en 16 inch lichtmetalen velgen. De T-Cross Life Business is te bestellen als 1.0 TSI met 70kW / 95pk of als 1.0 TSI met 85kW /115pk, waarbij de sterkste motorisering er ook is met DSG-automaat. Het te behalen klantvoordeel bij aanschaf van dit actiemodel loopt op tot €1.079,-.

De Style Business R voegt naast extra voorzieningen ook een sportieve uitstraling toe aan de meest luxe uitvoering uit het aanbod. Naast LED-koplampen, Sport-Comfortstoelen, sfeerverlichting in het interieur, Climatronic automatische airconditioning, Park Distance Control voor en achter en zilverkleurige dakrails is de Style Business R ook voorzien van het executive pakket, Driving Profiles, Voice Control en de Mijn Volkswagen app. Het sportieve R-Line exterieurpakket, de 17-inch lichtmetalen Sebring-velgen en het Privacy Glass vanaf de B-stijl, maken deze T-Cross af. De T-Cross Style Business R is leverbaar als 1.0 TSI 85kW / 115pk met een handgeschakelde zesversnellingsbak of DSG-automaat. Hij is er ook als extra krachtige 1.5 TSI 110kW / 150pk met DSG. Het te behalen klantvoordeel bij aanschaf van dit actiemodel loopt op tot €1.236,-.

De nieuwe Business-uitvoeringen van de T-Cross zijn per direct te configureren en te bestellen. De Life Business is er als 70kW / 95 sterke 1.0 TSI vanaf € 26.600. De extra luxe en sportieve Style Business R is te bestellen vanaf € 30.225.