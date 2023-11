Vernieuwde Volkswagen T-Cross nu te bestellen

Wereldwijd rijden inmiddels 1,2 miljoen exemplaren rond; met een gemiddelde productie van 300.000 auto's per jaar is de T-Cross een belangrijk model geworden voor Volkswagen. De T-Cross krijgt nu een nieuw design, rijkere standaarduitrusting en een hoogwaardiger interieur.

De nieuwe T-Cross is te herkennen aan het vernieuwde front. LED-verlichting is nu op alle modellen standaard en modellen met IQ.Light hebben nu een doorlopende lichtstrip in de grille. Bij de topuitvoeringen maakt de doorlopende lichtstrip aan de achterzijde dynamische animaties mogelijk. In het interieur geven zachte bekledingsmaterialen een luxegevoel. Dankzij de verhoogde kogeldruk van de trekhaak (nu 75 kg) kunnen nu twee e-bikes op een fietsendrager worden meegenomen.

Uitvoeringen

De T-Cross is er in eerste instantie in twee uitvoeringen: de T-Cross en de T-Cross R-Line. Standaard heeft de T-Cross onder meer de digital cockpit, het multimediasysteem Radio Composition met 16 cm touchdisplay, App-Connect smartphone-integratie voor o.a. navigatie, Climatic airconditioning, parkeersensoren achter en Lane- en Front Assist.

Daarnaast is de T-Cross ook leverbaar als sportieve R-Line-uitvoering, met onder andere 18 inch lichtmetalen velgen en sport-comfortstoelen. Die sportieve voorzieningen combineert hij met onder meer automatische Climatic airconditioning (2 zones), Park Distance Control en sfeerverlichting in het interieur.

In een later stadium wordt het gamma uitgebreid met de T-Cross Life en het topmodel, de T-Cross R-Line Business. Die laatste beschikt naast alle genoemde functies ook over IQ.Light Matrix LED-verlichting met de doorlopende lichtstrip in de grille, de Digital Cockpit Pro (26 cm highres display), het multimediasysteem Discover Media met 20,3 cm touch display, draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones en een alarmsysteem.

Motoren

Wat aandrijving betreft biedt de T-Cross keuze uit drie vermogensversies: een 1.0 TSI driecilinder met 70 kW / 95 pk of 85 kW / 115 pk, of een extra krachtige 110 kW / 150 pk sterke 1.5 TSI viercilinder. In alle gevallen betreft het benzinemotoren met turbotechnologie. Voor enige efficiency heeft de 1.5 TSI ook cilinderuitschakeling en daarbij is hij standaard gekoppeld aan een automatische zeventraps DSG-transmissie.

Prijzen

Prijzen beginnen bij € 29.990 voor de T-Cross 1.0 TSI (70 kW/95 pk), de T-Cross R-Line (81 kW/115 pk) is er vanaf € 38.390. Elke nieuwe T-Cross wordt geleverd inclusief vier jaar garantie en gratis pechhulp in Europa.