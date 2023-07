Volkswagen past T-Cross aan voor modeljaar 2024

De vernieuwde T-Cross behoudt zijn proporties. Tegelijkertijd is hij onmiskenbaar nieuw. Het gewijzigde front speelt daarbij een belangrijke rol. LED-koplampen zijn ook op de basisuitvoering standaard en IQ Light Matrix LED-verlichting is nu voor het eerst ook leverbaar op de T-Cross. Deze technologie maakt het mogelijk om met grootlicht te (blijven) rijden, zonder daarbij tegemoetkomend verkeer te verblinden. De kenmerkende doorlopende lichtstrip in de grille is bij IQ. Light inbegrepen. Ook de achterlichten maken voortaan altijd gebruik van LED-technologie. De nieuw gestylde achterlichten zijn optisch met elkaar verbonden, bij de luxere uitvoeringen met een lichtstrip die dynamische animaties mogelijk maakt.

De verfijning van het exterieur komt ook op andere punten tot uiting. Zo zijn de elektrisch inklapbare buitenspiegels nu voorzien van lichtprojectie. Daarnaast heeft elke T-Cross zijn eigen uitstraling. Het basismodel heeft bijvoorbeeld een matzwarte B-stijl. Vanaf de Life-uitvoering is een B-stijl in hoogglans zwart standaard. De T-Cross Life heeft zwarte dakrails, en bij de R-Line zijn ze uitgevoerd in edelstaal-glans. Er zijn meerdere nieuwe kleuren beschikbaar, waaronder het sportieve Grape Yellow. Diverse nieuwe velgen maken de robuuste uitstraling compleet.

Digital Cockpit standaard

Elke T-Cross heeft een Digital Cockpit met een schermdiameter van 20,3 centimeter. Bovendien maakt de T-Cross gebruik van de nieuwste generatie infotainmentsystemen. De basisuitvoering en de Life worden geleverd met het Radio Composition-systeem met een groot (16,5 cm) centraal geplaatst touchdisplay. De T-Cross R-Line heeft standaard het Ready 2 Discover-systeem met 20,3 cm touchdisplay, 'App-Connect' draadloze smartphone-integratie en de We Connect Plus digitale diensten. Als optie is het hightech Discover Pro-systeem met navigatie en een nog groter (23,4 cm) touchdisplay beschikbaar, waarbij het systeem ook reageert op handbewegingen en spraakbediening.

Travel Assist vanaf de Life-uitvoering. Dit assistentiesysteem fungeert als bijrijder die helpt bij het sturen, optrekken, remmen en afstand houden. Dit gebeurt helemaal automatisch.

Motoren

De vernieuwde T-Cross wordt leverbaar met de bekende 1.0 TSI turbo-benzinemotor (70 kW/95 pk) met handgeschakelde versnellingsbak en 1.0 TSI turbo-benzinemotor (84 kW/115 pk) met handgeschakelde, of met de automatische zeventraps DSG-transmissie. Ook de 1.5 TSI (110 kW/150 pk) wordt beschikbaar, deze komt standaard met de DSG-automaat.

De vernieuwde T-Cross wordt standaard geleverd met 4 jaar garantie. De nieuwe modellen zijn vanaf november te bestellen, de levering start in het tweede kwartaal van 2024. Prijzen en andere specificaties worden in aanloop naar de verkoopstart bekendgemaakt.

Voor wie niet tot november wil of kan wachten, is de huidige T-Cross nu extra aantrekkelijk. Zolang de voorraad strekt kunnen klanten profiteren van € 2.000 voorraadvoordeel en van een extra inruilpremie van € 2.000. Het totale voordeel kan dus oplopen tot ruim € 4.000.