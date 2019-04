Volkswagen T-Cross nu bij de dealer

17 april 2019 | De Volkswagen T-Cross staat nu bij de Nederlandse dealers. De nieuwe compacte SUV is er vanaf 22.620 euro. De T-Cross heeft het kenmerkende design en de hoge zit van een echte Volkswagen SUV. De T-Cross is z''n 6 cm langer en 10 cm hoger dan de Polo. Mede dankzij de lange wielbasis (2,65 m) en het slimme interieurontwerp biedt hij een hoge zitpositie en ruimte aan vijf personen. De bagageruimte door de verschuifbare achterbank variƫren van 385 tot 455 liter (met neergeklapte achterbank 1.281 liter).

Volkswagen levert de T-Cross in drie uitvoeringen: T-Cross, T-Cross Life en T-Cross Style. Standaard is de T-Cross uitgerust met onder meer elektrisch bedienbare ramen (v/a) en buitenspiegels, LED-dagrijverlichting, LED-achterlichten, Radio Composition Colour, een verschuifbare achterbank, Front Assist inclusief City Emergency Braking, Lane Assist, Hill Start Assist en het E-Call noodoproepsysteem.

De T-Cross Life gaat een stapje verder. Die is standaard voorzien van onder andere Climatic airco, een multifunctioneel met leder bekleed stuurwiel, adaptieve cruise control met automatische afstandsregeling, 16 inch lichtmetalen velgen in Belmont-design, zwarte dakrails en mistlampen met bochtverlichting. De T-Cross Life heeft ook een volledig neerklapbare passagiersstoel, in hoogte verstelbare voorstoelen en Bluetooth telefoonvoorbereiding.

Aan de top van de T-Cross-reeks staat de T-Cross Style, met 17 inch lichtmetalen Chesterfield-velgen, LED-koplampen, Sport-Comfortstoelen, sfeerverlichting in het interieur, automatische airco (Air Care Climatronic), vermoeidheidsherkenning, Park Distance Control voor en achter, een draadloze telefoonoplader en zilverkleurige dakrails.

De T-Cross is tot in detail verder op smaak te brengen. De designpakketten 'Bamboo Garden', 'Energetic Orange' en 'Black' zetten kleurrijke accenten aan de buitenzijde (spiegelkappen, velgen) en vullen dat aan met donker getint glas. In het interieur valt de onderscheidende afwerking van het dashboard, de middenconsole en de Sport-Comfortstoelen op. Deze designpakketten zijn leverbaar vanaf € 627.

De T-Cross is er ook met R-Line styling. Het R-Line exterieurpakket voorziet in R-Line bumpers, een R-Line grille en R-Line dorpelbekleding. Het R-Line in- én exterieurpakket biedt daarboven 17 inch lichtmetalen velgen 'Sebring', parkeersensoren (Park Distance Control) en een sportief interieur met Sport-/comfortstoelen met R-Line bekleding in Carbon Flag/Chrystal Grey, een R-Line lederen sportstuur, aluminium pedalen en instaplijsten, speciale '3D Race' afwerkingsdetails, een zwarte dakhemel en sfeerverlichting.

De T-Cross is nog verder te personaliseren. Opvallende zaken zijn onder meer Drive Select (adaptieve onderstelregeling), Keyless Entry, Park Assist, LED koplampen en een high-end audiosysteem van Beats by Dr. Dre. De T-Cross is ook te bestellen met het Active Info Display. Dit volledig digitale instrumentenpaneel van Volkswagen is naar eigen wens in te delen. De Life- en Style-uitvoeringen zijn leverbaar met onder meer het Executive pakket (€ 1.025) met het navigatie-/multimediasysteem 'Discover Media', DAB+ radio-ontvangst, diefstalalarm, diverse Car-Net online diensten en smartphone-integratie. Het Advance-pakket (€ 1.560) omvat onder andere LED-koplampen, Light Assist, Keyless Access, elektrisch inklapbare spiegels en donker getinte ramen achter.

De T-Cross is leverbaar met twee 1.0 TSI benzinemotoren (70 kW/95 pk of 85 kW/115 pk), waarvan de krachtigste variant leverbaar is met een DSG-automaat. Hij is er ook als 1.6 TDI diesel (70 kW/95 pk), met handbak of DSG-transmissie. De T-Cross 1.5 TSI is naar verwachting leverbaar vanaf begin 2020. De consumentenadviesprijzen van de Volkswagen T-Cross beginnen bij € 22.620 (1.0 TSI 70 kW / 95 pk). De T-Cross 1.0 TSI DSG Life (85 kW / 115 pk) is er vanaf € 27.770.