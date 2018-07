Volkswagen kondigt T-Cross aan

3 juli 2018 | Volkswagen onthult deze herfst met de T-Cross wederom een nieuwe SUV. Deze compacte SUV komt in het leveringsprogramma van Volkswagen onder de T-Roc te staan.

Met de komst van de T-Cross breidt Volkswagen het SUV-aanbod in Europa uit naar vijf modellen: de T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace en Touareg. De T-Cross maakt tevens de oversteek naar China en Zuid-Amerika. Het model is 4,107 meter lang, is functioneel opgezet en belooft een aansprekend design.

Dankzij Volkswagen's MQB-platform (Modularer Querbaukasten) is de T-Cross van binnen ruim en flexibel. Zo kan de achterbank bijvoorbeeld in lengterichting worden verschoven, voor meer beenruimte of juist meer bagageruimte. Bovendien wordt de T-Cross naar verwachting van Volkswagen één van de veiligste auto's in zijn klasse. Niet alleen dankzij zijn uitstekende botsveiligheid, maar ook door een uitgebreid pakket aan assistentiesystemen. Front Assist en Lane Assist maken onder andere deel uit van de standaarduitrusting.

Volkswagen onthult de nieuwe T-Cross deze herfst. De prijzen en specificaties worden in aanloop naar de introductie bekend gemaakt.