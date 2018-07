Volkswagen blikt vooruit op T-Cross

12 juli 2018 | Volkswagen onthult deze herfst de gloednieuwe T-Cross. Deze compacte SUV belooft veel ruimte, een fraai en slim design, hightech technologie en een groot aantal personaliseringsmogelijkheden. De T-Cross vult het SUV-gamma van Volkswagen aan de onderkant aan. De SUV is iets groter dan de Polo. Hij meet 4,107 meter in de lengte en 1,558 meter in de hoogte.

De compacte T-Cross staat op Volkswagen's MQB-platform (Modularer QuerBaukasten). De vooras van de T-Cross is zo ver mogelijk naar voren gebracht, waardoor de wielbasis langer is geworden voor meer interieurruimte.. De nieuwe compacte SUV van Volkswagen is standaard uitgerust met een achterbank die in de lengte kan worden verschoven voor meer beenruimte of juist meer bagageruimte (385 tot 455 liter). Daarbij kan niet alleen de achterbank worden omgeklapt, maar ook de rugleuning van de rechtervoorstoel. De zitpositie in de T-Cross is karakteristiek hoog voor een SUV: 597 mm voor en 652 achter voor een beter overzicht.

Het modulaire MQB-platform zorgt er eveneens voor dat de T-Cross een van de veiligste auto's in zijn klasse wordt, met een uitstekende botsveiligheid en een groot aantal assistentiesystemen. Standaard zijn onder meer Front Assist en Lane Assist. Optioneel biedt de T-Cross keuze uit bijvoorbeeld Blind Spot Monitor, Rear Traffic Alert, City Emergency Braking met Pedestrian Monitoring, Proactive Occupant Protection System (zet de gordels en remmen op scherp vlak voor een ongeluk en sluit automatisch het panoramadak) en Light Assist (schakelt automatisch groot licht in en uit).

De T-Cross is leverbaar met een groot aantal technologieën en is volledig verbonden met de buitenwereld. De nieuwe SUV biedt onder meer een infotainmentsysteem met 8 inch touchscreen en optioneel een Active Info Display (digitaal instrumentenpaneel). Ook zijn er vier USB-aansluitingen (twee voor, twee achter), desgewenst de mogelijkheid tot draadloos opladen van mobiele telefoons en het optionele Beats-audiosysteem. Het dashboard kan naar wens worden uitgevoerd in twee kleuren. Voor het exterieur van de T-Cross zijn twaalf kleuren beschikbaar (een two-tone carrosserie is optioneel).

De T-Cross biedt keuze uit kiezen uit vier motoren met turbotechnologie: drie benzinemotoren (70 kW/95 pk, 85 kW/115 pk en 110 kW/150 pk) en één diesel (70 kW/95 pk). Een aantal motoriseringen is leverbaar in combinatie met DSG-automaat.

Volkswagen onthult de nieuwe T-Cross komende herfst. De Nederlandse marktintroductie vindt begin volgend jaar plaats. Prijzen en specificaties worden in aanloop naar de introductie bekend gemaakt.