5 EuroNCAP sterren voor Volkswagen T-Cross

22 mei 2019 | De T-Cross heeft vijf Euro NCAP-sterren gescoord. De compacte SUV van Volkswagen haalde topscores in alle veiligheidscategorie├źn van de strenge test. EuroNCAP (New Car Assessment Programme) bootst tijdens uitgebreide tests de meest voorkomende ongevalsscenario's na. De compacte SUV van Volkswagen haalde een score van 97 procent in de categorie "Bescherming van volwassen inzittenden". Die topscore is het bewijs dat compacte SUV's dezelfde bescherming kunnen bieden als grotere auto's.