Volkswagen verlaagt prijs ID.4 Advantage

Het vernieuwde infotainmentsysteem is eenvoudig te bedienen en het centrale touchscreen dat we kennen uit de ID.7 is nu standaard 12,9 inch groot (voorheen 10 inch). En ook hier heeft Volkswagen geluisterd naar de feedback van klanten en zijn de sliders voor het volume en de temperatuurregeling voortaan verlicht. De vernieuwde ID.4 en ID.5 zijn er ook met een nieuw high-end geluidsysteem van Harman/Kardon. Het multifunctionele stuur is voortaan bekleed met een materiaal dat diervrij is.

Beter presteren

De technologie uit de ID.7 staat ook garant voor betere prestaties. Zo neemt een 210 kW/286 pk sterke, efficiëntere elektromotor de plaats in van de tot nu toe bekende 150 kW/204 pk versie voor de Pro-uitvoeringen van de ID.4 en ID.5. De GTX-modellen maken een sprong naar 250 kW/340 pk (voorheen 220 kW/299 pk). Daarnaast blijft ook de reeds leverbare Pure-uitvoering met 125 kW/170pk in het ID.4 aanbod. De ID.4 en ID.5 zijn nog sneller te laden dankzij het tot 170 kW verhoogde laadvermogen. Kortere laadstops gaan bovendien samen met een ruimere actieradius (exacte gegevens nog niet bekend).

Vanaf eind oktober zijn de ID.4 en ID.5 van modeljaar 2024 te bestellen. Kort daarvoor maakt Volkswagen de exacte specificaties en de prijzen bekend.

Advantage-voorraadmodellen

Voor wie zo lang niet kan of wil wachten introduceert Volkswagen nu Advantage-voorraadmodellen op basis van de huidige ID.4 en ID.5. Zo zijn de ID.4 en ID.5 Pro Advantage compleet en ze beschikken over een 128 kW/174 pk of 150 kW/204 pk sterke elektromotor en het 77 kWh accupakket dat goed is voor een theoretische actieradius tot 528 kilometer. De ID.4 Pro Advantage is er vanaf € 45.590. Daarnaast is de extra voordelige GTX Advantage-uitvoering beschikbaar vanaf € 55.390. Bijzonder is dat de ID.5 Advantage met zijn coupé-daklijn nu te rijden is voor de prijs van een ID.4 Advantage. Bijkomend voordeel: de Advantage-uitvoeringen zijn direct uit voorraad te rijden.