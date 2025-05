Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 nu als Pro Limited Edition

14 mei 2025 - Volkswagen breidt het gamma van de vernieuwde ID.4 uit met de Pro Limited Edition Plus. Deze nieuwe uitvoering van de elektrische SUV combineert dee standaarduitrusting met extra's, waarbij het voordeel oploopt tot 7.500 euro. Met de komst van de Plus is de prijs van de ID.4 als Pro Limited Edition met 1.000 euro aangescherpt. Instappen in de Volkswagen ID.4 kan vanaf 39.990 euro.