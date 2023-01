Volkswagen ID.4 nu ook als Pure

Op zoek naar een Volkswagen ID.4 77 kWh GTX?

bynco heeft er 7 vanaf € 43.900,-

De nieuwste uitvoering binnen de ID.4-range komt voor de dag met LED-verlichting en 18 inch lichtmetalen 'Falun' velgen. Blikvangers in het interieur zijn het multifunctionele stuurwiel en het (25,4 cm) touchscreen van het 'Ready to Discover' multimediasysteem inclusief draadloos App-Connect. Lane Assist. De adaptieve cruise control en parkeersensoren voor en achter dragen bij aan een veilige rit.

De nieuwe ID.4 Pure wordt geleverd met een 52 kWh-accupakket. Daarmee is een actieradius van 361 kilometer in theorie haalbaar. Uiteraard zijn er diverse oplaadmogelijkheden voor thuis, op het werk en onderweg. Ook 3-fase snelladen met 135 kW is mogelijk.

De ID.4 Pure is er vanaf € 43.960. Daarmee komt hij in aanmerking voor de SEPP-subsidie van € 2.950, die vanaf 10 januari is aan te vragen voor particulieren. Dat betekent dat de ID.4 Pure tijdelijk is te rijden vanaf € 40.740. De SEPP-subsidie is ook te gebruiken bij private lease. Daarmee is de ID.4 Pure nu tijdelijk zorgeloos inzetbaar voor een all-in maandbedrag vanaf € 639.

Ook bij de ID.4 Pure is tot 7 jaar onderhoud inbegrepen. Voor de hoogvoltaccu geldt een wettelijke garantietermijn van 8 jaar (óf 160.000 km). Ook de gratis 24-uurs mobiliteitsservice is standaard.