Volkswagen ID.4 GTX nu te bestellen

9 juni 2021 | In de nieuwe Volkswagen ID.4 GTX komen de ruimte en veelzijdigheid van een SUV samen met de kracht en het rijplezier van twee elektromotoren én vierwielaandrijving. Een 77 kWh accupakket zorgt daarbij voor een optimaal uithoudingsvermogen en een theoretisch rijbereik tot 482 kilometer. De sportieve ID.4 GTX is nu te bestellen bij de Volkswagen-dealers, vanaf 52.190 euro.

Dankzij de dual-motor vierwielaandrijving (systeemvermogen 220 kW/299 pk) bedwingt de ID.4 een helling met een stijgingspercentage van 37,5%. De acceleratiecijfers (0-60 km/u in 3,2 sec.; 0-100 in 6,2 sec) onderstrepen de sportieve inslag van deze elektrische SUV.

De ID.4 GTX heeft een 77 kWh-accupakket. Daarmee is een rijbereik tot 482 kilometer in theorie haalbaar. Dankzij de 125 kW-snellaadmogelijkheid is de accu in een lunchpauze (38 minuten) op te laden van 5-80%. En dan is er nog een ander praktisch punt: de ID.4 GTX mag aanhangers van maximaal 1.200 kg trekken (reguliere ID.4-modellen: 1.000 kg).

De sportieve inborst van de ID.4 GTX wordt uiterlijk weerspiegeld door opvallende details zoals de sportief gestylde bumpers en in carrosseriekleur gespoten dorpels, doorlopende lichtstrip aan de voorzijde, GTX-dagrijverlichting bestaande uit drie honingraatelementen, de 3D-achterlichtunits en diverse zwarte accenten. Ook in het interieur is de sfeer sportief dankzij sportstoelen en speciale bekleding (afgewerkt met rode stiksels).

De ID.4 GTX is luxer dan andere ID.4-modellen. Naast bekende ID.4-voorzieningen zoals adaptive cruise control, parkeersensoren voor en achter, automatische airconditioning en navigatiesysteem Discover Pro inclusief streaming & internet, App-Connect draadloze smartphone integratie en telefoonvoorbereiding Plus inclusief draadloos laden beschikt de GTX bijvoorbeeld ook over standaard LED Matrix verlichting (IQ.Light).

Het configureren van een ID.4 start met de keuze voor het accupakket. Naast de ID.4 GTX kunnen klanten kiezen voor de ID.4 Pure (52 kWh accupakket, theoretische actieradius 344 km) en de ID.4 Pro (77 kWh; 520 km). Bij elke ID.4 is onderhoud tot en met het zevende jaar inbegrepen. Ook twee jaar fabrieksgarantie en acht jaar garantie op het accupakket zijn standaard.

Dit zijn de uitvoeringen en hun basisprijzen:

ID.4 Pure (52 kWh accupakket; 109 kW/149 pk elektromotor): € 38.590

ID.4 Pure(52 kWh accupakket; 125 kW/170 pk elektromotor): € 40.090

ID.4 Pro (77 kWh accupakket; 150 kW/204 pk elektromotor): € 46.340

ID.4 GTX (77 kWh accupakket; 220 kW/299 pk (AWD) elektromotor): € 52.190

