Volkswagen onthult ID.4 GTX

28 april 2021 | Volkswagen heeft tijdens een digitale wereldpremière op de luchthaven Tempelhof in Berlijn zijn eerste volledig elektrische sport- model voorgesteld: de ID.4 GTX. De drie letters staan voor duurzaam rijplezier in de wereld van elektrische mobiliteit. De ID.4 GTX is het eerste MEB-model met dual-motor vierwielaandrijving en heeft een unieke styling. De ID.4 GTX heeft zowel op de voor- als achteras een elektrische motor. Samen leveren ze een maximaal elektrisch vermogen van 220 kW (299 pk) en zorgen ze wanneer nodig voor elektrische vierwielaandrijving - een primeur voor de ID. Family.

Tijdens de wereldpremière in een vliegtuighangar op de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn liet het nieuwe model zien waartoe de geregelde vierwielaandrijving in staat is: de ID.4 GTX beklom een helling met een hellingshoek van 37,5 procent. Dankzij de dual-motor vierwielaandrijving kan het topmodel van de ID.4 line-up in 3,2 seconden van 0 naar 60 km/h en in 6,2 seconden van 0 naar 100 km/h accelereren. De topsnelheid vande ID.4 GTX is begrensd op 180 km/h.

"Het volledige koppel van de elektrische aandrijflijn is onmiddellijk beschikbaar en je voelt de uitstekende wegligging van de GTX in elke bocht", claimt Thomas Ulbrich, lid van de Raad van Bestuur van Volkswagen en verantwoordelijk voor productontwikkeling.

Het design van de ID.4 GTX onderstreept zijn karakter. De vertrouwde lichtstrip aan de voorzijde is gecombineerd met dynamische designdetails zoals de drie honingraatelementen die de dagrijverlichting vormen. Ze verwijzen naar het sportieve karakter van de auto en zorgen tegelijkertijd voor een band met de Golf GTI. Andere opvallende GTX-kenmerken zijn de nieuw ontworpen bumpers en het 3D LED-achterlichtcluster met remlichten in de vorm van een X.

Ook typisch GTX: het dak en de achterspoiler zijn zwart, terwijl het dak in hoogglans antraciet is uitgevoerd. Ook het interieur heeft een nieuwe kleurstelling. Het bovenste deel van het dashboard en de kunstlederen bekleding van de portieren zijn uitgevoerd in de donkere kleur X-Blue, die staat voor duurzaamheid. Rode contrasterende naden, een traditioneel symbool voor sportiviteit en kracht, zorgen voor een unieke uitstraling van de stoelen. Het GTX-logo is te vinden op het stuurwiel, de dorpelbekleding en, in geperforeerde vorm, bovenaan de rugleuningen van de voorstoelen.

Het nieuwe label GTX is een aanjager voor zowel de ID. Family als de ACCELERATE-strategie, waarmee Volkswagen het meest begeerde duurzame mobiliteitsmerk wil worden. Het merk heeft zich tot doel gesteld om het aandeel van de verkoop van volledig elektrische auto's in Europa te verhogen tot 70 procent in 2030. Volkswagen wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en investeert tegen 2025 ongeveer 16 miljard euro in elektrische mobiliteit, hybrids en digitalisering.

De ID.4 GTX wordt in de zomer van 2021 in Europa gelanceerd. De Nederlandse prijzen, specificaties en beschikbaarheid worden binnenkort gemaakt.

