Autotest | Eind jaren '70 had Volkswagen een origineel idee: het bouwde de sterke motor van een sportwagen in een gewone gezinsauto. Zo kon ook de doorsnee automobilist de sensatie van een sportwagen ervaren in een gewone auto. De "GTI" was geboren! Nu komt Volkswagen met de "GTX": een sportieve versie van een elektrische gezinsauto. Is de GTX een waardige opvolger van de GTI?

De allereerste GTI was een Golf, ofwel een hatchback. Het zou daarom logisch zijn dat de eerste GTX ook een hatchback zou zijn (de ID.3). Die heeft een laag zwaartepunt voor optimale stabiliteit en wendbaarheid. Echter, vanwege de populariteit van SUV's (Sports Utility Vehicles) is de ID.4 de eerste GTX.

Bij een GTI draait het niet alleen om de sterke motor, maar ook om de show. Daarom is een traditionele GTI voorzien van stickers, strepen, spoilers, skirts, luchthappers, dikke uitlaatpijpen en wat dies meer zij. Echter: bij een elektrische auto zijn veel van deze zaken niet van toepassing. Er hoeft geen extra lucht aan te worden gezogen om een hongerige verbrandingsmotor te beademen en uitlaatpijpen zijn al helemaal niet nodig..

De GTX verschilt daarom wel van een standaard ID.4, maar de verschillen zijn gering. Zo heeft een gewone ID.4 stootranden rondom om het avontuurlijke karakter te benadrukken. Bij de GTX zijn deze juist in de lakkleur gespoten. Het dak en de bogen boven de zijruiten zijn bij de GTX standaard in het zwart uitgevoerd, terwijl dit zilver is bij een alledaagse ID.4. Tenslotte hebben de remlichten een "X"-vorm bij de GTX, maar dat valt alleen op wanneer deze branden.

Ruimte en uitrusting

Het belangrijkste kenmerk van een GTI is dat ondanks de toegenomen prestaties de functionaliteit gelijk blijft. En dat geldt uiteraard ook voor de GTX! Nog altijd is de ID.4 een uitgesproken functionele auto die dankzij de elektrische aandrijving veel meer ruimte biedt dan een soortgelijke auto met verbrandingsmotor.

In het interieur zag Volkswagen desondanks de nodige ruimte voor uiterlijk vertoon. Het dashboard en de deurpanelen zijn uitgevoerd in het blauw; bij Volkswagen de kleur van elektrische aandrijving. Dit wordt afgewisseld met de voor sportwagens traditionele rode accenten. Daarbij heeft Volkswagen royaal gestrooid met GTX-logo's op het stuurwiel, de stoelen, in de displays en alle andere plekken waar dit ook maar enigszins toepasselijk leek.

De GTX is standaard voorzien van sportstoelen, terwijl de testauto is voorzien van de optionele "Pro" stoelen. Deze zitten uitstekend en bieden de extra zijdelingse steun die dergelijke stoelen moeten bieden. Tegelijkertijd blijft de ruimte achterin riant, hetgeen niet altijd het geval is bij auto's met sportstoelen voorin.

„Terwijl een standaard GTI happend naar adem, brullend en briesend door de versnellingen gaat, accelereert de GTX in één daadkrachtige beweging tot de bestuurder niet meer durft of de weg ophoudt“

Volkswagen ziet de GTX niet alleen als de meest sportieve ID.4, maar ook als de top-uitvoering. Daarom is de standaarduitrusting rijker dan die van de overige uitvoeringen. Echter, er staan nog steeds diverse zaken op de optielijst.

Prestaties

De standaard ID.4 wordt aangedreven door een 204 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Voor de GTX komt daar een tweede elektromotor bij, dit keer op de voorwielen. Daarmee komt het totaal op 299 pk / 460 Nm. Daarbij zorgt slimme elektronica ervoor dat het vermogen optimaal over alle vier de wielen wordt verdeeld. In de regel gaat het vermogen naar de achterwielen, want dat zorgt voor een sportiever karakter. Het zorgt voor een zuiverder gevoel in de besturing omdat de voorwielen geen aandrijfkrachten hoeven te verwerken. Daarbij hebben de achterwielen in de regel de meeste grip (gewicht verplaatst zich naar achteren tijdens accelereren) en is de achterste elektromotor efficiënter

Toch is het niet nodig om continu het uiterste van de GTX te vragen om het verschil met een standaard ID.4 te ervaren. Vanaf het eerste moment is de GTX daadkrachtiger en scherper dan een standaard ID.4. Zodra het stroompedaal dieper wordt ingetrapt, schiet de GTX er vandoor met een venijn dat alleen elektrische auto's aan de dag leggen. Terwijl een standaard GTI happend naar adem, brullend en briesend door de versnellingen gaat, accelereert de GTX in één daadkrachtige beweging tot de bestuurder niet meer durft of de weg ophoudt. De GTX is daarmee misschien minder spectaculair, maar wel sneller. Bovendien geeft de GTX de bestuurder een superieur gevoel omdat alles zo makkelijk gaat.

Naast een sport-stand is ook een "tractie"-modus beschikbaar. Hiermee verandert de GTX niet in een terreinwagen, maar wordt de vierwielaandrijving wel ingezet voor maximale grip bij gladheid.

Wie eenmaal van de prestatiedrang van de GTX heeft geproefd, kan er nog moeilijk van afblijven. Tijdens de testrit werd het volledige vermogen overal waar mogelijk ingezet. Desondanks bleef het verbruik beperkt tot 16 kWh / 100 km en kon een kleine 400 km worden afgelegd op een volle batterij. Laden doet de GTX logischerwijs niet sneller dan een gewone ID.4. Dit gaat met 125 kW bij een snellader en 11 kW bij een publiek laadpunt.

Weggedrag

Naast een sportief uiterlijk en sportieve prestaties is het laatste kenmerk van een GTI een sportief weggedrag. En hier stond Volkswagen voor een uitdaging! In de regel geldt dat een lichte auto wendbaarder is en een kortere remweg heeft. Maar een elektrische auto is vanwege de accu's juist zwaar. En de GTX heeft vanwege de sterkere elektromotoren ook meer accucapaciteit aan boord. Als extra complicatie is de ID.4 in de hoogte gebouwd, terwijl een sportwagen bij voorkeur zo laag mogelijk is voor een gunstige stroomlijn en een laag zwaartepunt.

Om het weggedrag te verbeteren heeft Volkswagen gekozen voor een combinatie van mechanische en elektronische aanpassingen. De GTX is 15 mm verlaagd en staat op brede banden (meer grip) met grote velgen (beter gevoel in de besturing). De vooras is voorzien van een elektronisch geregeld differentieel met beperkte slip. Hiermee kan een wiel kortstondig worden afgeremd om onderstuur (doorglijden over de voorwielen) te voorkomen dan wel uit te stellen. Optioneel is "Dynamic Chassis Control" (DCC) beschikbaar, waarmee het karakter van het onderstel kan worden aangepast. De vierwielaandrijving varieert de aandrijfkracht in de bocht en "duwt" de GTX de bocht in om deze er vervolgens weer uit te "trekken".

De testauto is voorzien van al deze voorzieningen, inclusief de optionele 21 inch wielen. Desondanks blijft de GTX comfortabel en daarom een heerlijke reisgenoot op de lange afstand. In tegenstelling tot een standaard ID.4 reageert de GTX echter scherp en alert op kleine stuurbewegingen, waardoor de auto kleiner lijkt. Bovendien laat deze forse SUV zich moeiteloos door bochten "slaan" met snelheden waarbij andere auto's gillende banden zouden hebben. In lange bochten is merkbaar dat de balans beduidend beter is dan gemiddeld en liggen de grenzen veel verder dan in een standaard elektrische auto. Toch is de GTX nooit speels of uitdagend, maar slechts capabel. Ondanks alle aanpassingen kan de GTX zijn gewicht namelijk niet verhullen, waardoor de ervaring heel anders is dan bij een traditionele GTI.

Conclusie

Is de GTX een waardige opvolger van de GTI? Nee! Een elektrische auto vlamt, ronkt en rookt niet. De ervaring is daarom compleet anders. Het concept van de GTI is echter wel met succes op een elektrische auto toegepast. Juist daarom is gekozen voor de naam GTX in plaats van GTI.

Zoals het hoort bij een sportieve versie van een gezinsauto, is de functionaliteit gelijk aan die van het basismodel. Voor de ID.4 betekent dat heel veel ruimte, doordachte ergonomie en een moderne uitrusting (alhoewel die pas rijk is met de nodige optie-pakketten). De GTX voegt daar uitstekende prestaties en een uiterst capabel weggedrag aan toe. De term "capabel" is gekozen omdat de ID.4 GTX tot heel veel in staat is, maar alles met zoveel gemak doet dat de sensatie van een GTI ontbreekt. Dat verruilt de GTX echter voor superioriteit.

plus Prima weggedrag

Snel en comfortabel

Ruim en functioneel min Pas echt compleet met opties

Onwennig diepe zit achterbank

Merkbaar zwaar (ook tijdens het remmen)

