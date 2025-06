Volkswagen presenteert zelfrijdende ID. Buzz

Het totaalpakket van MOIA brengt alle componenten samen die nodig zijn om van een autonoom voertuig een mobiliteitssysteem te maken. De autonome mobiliteitsdienst bestaat uit een voertuig dat is gehomologeerd volgens de standaarden uit de auto-industrie, voorzien van Mobileye's autonoom rijdende systeem, samen met een zelf ontwikkeld 'Autonomous Driving Mobility as a Service' (AD MaaS) ecosysteem. De software van dit platform maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om wagenparken te beheren, passagiers automatisch te assisteren, de veiligheid te garanderen en de dienst te integreren in bestaande boekingsapps. Het technologiepakket voldoet ook aan de belangrijkste wettelijke vereisten voor SAE Level 4 geautomatiseerde voertuigen, zoals toezicht op afstand en de veilige afhandeling van bijvoorbeeld noodinterventies.

Het totaalpakket van MOIA wordt voltooid met een derde component: Operator Enablement. Daarmee biedt MOIA volledige ondersteuning aan exploitanten van autonome wagenparken bij het implementeren en gebruiken van een AD-ecosysteem; van simulatie en training tot implementatie en live monitoring in de dagelijkse praktijk.

"Met deze volledig autonome totaaloplossing creëren we een mobiliteitsaanbod dat echt uniek is in deze vorm", verklaart Oliver Blume, CEO van de Volkswagen Groep. "Steden, gemeenten en wagenparkbeheerders kunnen autonome mobiliteit nu voor iedereen eenvoudig en betrouwbaar aanbieden. Onze bestuurderloze ID. Buzz shuttles maken deel uit van een geïntegreerd totaalpakket dat bestaat uit toonaangevende technologie, een aantrekkelijk wagenpark, intelligent wagenparkbeheer en een klantgericht boekingssysteem. Dit totaalpakket wordt aangestuurd vanuit één centrale bron en is snel schaalbaar naar de grootte van een volwaardig wagenpark. Met deze nieuwe technologie voegt de Volkswagen Groep zich bij de koplopers in een wereldwijde groeimarkt waarin miljarden omgaan. Hamburg is ons startpunt. Vanaf 2026 introduceren we duurzame, autonome mobiliteit op grote schaal in Europa en de VS, en realiseren we opnieuw een nieuwe mijlpaal in onze doelstelling om uit te groeien tot een wereldwijde technologieleider in de auto-industrie."