 15 augustus 2025
Nieuws

Volkswagen ID.Buzz succesvol bij JD Power

15 augustus 2025 - Volkswagen heeft in het 2025 J.D. Power U.S. Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) onderzoek voor de volledig elektrische ID. Buzz de hoogste score behaald in de 'Minivan' categorie. In het onderzoek scoorde de ID. Buzz met name hoog dankzij zijn aandrijflijn en design. Dankzij deze topscore behaalde Volkswagen tevens zijn hoogste merkbeoordeling sinds het onderzoek in 2020 werd herzien.

Het J.D. Power APEAL-onderzoek meet de emotionele binding en het belevingsniveau van eigenaren op tien criteria. In de 2025-editie van het onderzoek verwerkte J.D. Power de reacties van meer dan 84.000 eigenaren van nieuwe auto's uit het modeljaar 2025.

Met een APEAL Index-notering van 882 scoorde de ID. Buzz in zijn 'Minivan' categorie aanzienlijk hoger dan het segmentgemiddelde. Speciale waardering was er voor zijn trendy exterieurstyling, soepele en krachtige elektrische aandrijflijn en het gebruiksvriendelijke interieur. Tevens behaalde de ID. Buzz de hoogste Powertrain Index-score in de 'Mass Market' categorie.

Bij de volumemerken eindigde Volkswagen in het onderzoek op de zesde plaats met een merkscore van 845 (vijf punten boven het segmentgemiddelde) en verbeterde zich op belangrijke gebieden, waaronder op verbruik (+36 punten) en infotainment (+9 punten).

J.D. Power Automotive Division President Doug Betts overhandigde de prijs voor de ID. Buzz eerder deze week aan Volkswagen op het hoofdkantoor in Washington, D.C.