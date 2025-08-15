Volkswagen ID.Buzz succesvol bij JD Power

Het J.D. Power APEAL-onderzoek meet de emotionele binding en het belevingsniveau van eigenaren op tien criteria. In de 2025-editie van het onderzoek verwerkte J.D. Power de reacties van meer dan 84.000 eigenaren van nieuwe auto's uit het modeljaar 2025.

Met een APEAL Index-notering van 882 scoorde de ID. Buzz in zijn 'Minivan' categorie aanzienlijk hoger dan het segmentgemiddelde. Speciale waardering was er voor zijn trendy exterieurstyling, soepele en krachtige elektrische aandrijflijn en het gebruiksvriendelijke interieur. Tevens behaalde de ID. Buzz de hoogste Powertrain Index-score in de 'Mass Market' categorie.

Bij de volumemerken eindigde Volkswagen in het onderzoek op de zesde plaats met een merkscore van 845 (vijf punten boven het segmentgemiddelde) en verbeterde zich op belangrijke gebieden, waaronder op verbruik (+36 punten) en infotainment (+9 punten).

J.D. Power Automotive Division President Doug Betts overhandigde de prijs voor de ID. Buzz eerder deze week aan Volkswagen op het hoofdkantoor in Washington, D.C.