Volkswagen ID.Buzz nu ook als Pure

De nieuwe ID. Buzz Pure heeft een efficiënte, 125 kW/170 pk sterke elektromotor die goed is voor een maximumkoppel van 310 Nm. De acceleratie van 0-100 km/u vergt 10,7 seconden. In combinatie met het nieuwe 59 kWh accupakket biedt de ID. Buzz Pure een actieradius van maximaal 331 kilometer (theoretisch volgens WLTP). Daarnaast is de accu aan de snellader met maximaal 165 kW onder ideale omstandigheden in 24 minuten opgeladen van 10 naar 80%.

Ook de nieuwe Pure-uitvoering heeft het herkenbare, sympathieke ID. Buzz-uiterlijk. Hij beschikt over 18 inch wielen, LED-verlichting voor en achter is eveneens standaard net als Park Distance Control met parkeersensoren voor en achter, waarmee parkeren en manoeuvreren eenvoudiger en veiliger wordt.

Alle vijf zitplaatsen zijn bekleed met Palladium Soul-bekleding. Met alle plekken bezet is er nog volop ruimte voor (vakantie)bagage. Uiteraard beschikt ook de ID. Buzz Pure over een digitale cockpit en infotainment van de nieuwste generatie. Het grote (32,8 cm) centraal geplaatste kleuren-touchdisplay van het Multimediasysteem Ready to Discover geeft toegang tot veel (online) functies. Smartphones zijn draadloos te verbinden met App-Connect en draadloos op te laden. Voor het comfort zijn Climatronic automatische airconditioning (2 zones,) en Keyless start en armsteunen voor de voorstoelen ook standaard. Cruise Control, Lane Assist en Front Assist met voetgangers- en fietsersherkenning dragen bij aan het veiligheidsniveau.

De Volkswagen ID. Buzz Pure is er alleen als korte uitvoering en vormt als nieuw instapmodel een logische uitbreiding van het gamma en is nu te rijden vanaf € 49.900. Elke nieuwe ID. Buzz wordt standaard geleverd inclusief 2 jaar volledige fabrieksgarantie, 8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (tot maximaal 160.000 km) en tot en met 7 jaar onderhoud en APK.