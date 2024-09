Volkswagen past ID.Buzz aan voor modeljaar 2024

De maximale actieradius van de nieuwe ID. Buzz Pro met lange wielbasis is afhankelijk van de uitrusting 487 kilometer (WLTP). Ter vergelijking: de ID. Buzz met normale wielbasis en 79 kWh batterij biedt nu een rijbereik tot maximaal 461 km (WLTP). Voor de snelle, krachtige ID. Buzz GTX is de actieradius maximaal 473 km** (WLTP).

Nieuwe software

Volkswagen's nieuwe aandrijflijn met een vermogen van 210 kW (286 pk) en 560 Nm koppel is nu ook beschikbaar voor de reguliere ID. Buzz. Het accupakket is vergroot van 77 naar 79 kWh. Voor alle 79 kWh-versies geldt dat ze vanaf nu bij een DC-snellaadstation kunnen laden met een laadcapaciteit tot maximaal 185 kW (voorheen 170 kW); in het geval van de 86 kWh-versies is 200 kW haalbaar. Daarmee kunnen alle ID. Buzz-uitvoeringen bij een volledig beschikbare laadsnelheid in minder dan 30 minuten laden van 10 naar 80 procent. De ID. Buzz is nu ook voorzien van de laatste versie van Volkswagen's infotainmentsysteem, met een nieuw scherm, snellere software, Chat GPT integratie en de mogelijkheid tot het maken van snelkoppelingen.

Lange wielbasis

De wielbasis van de extra lange ID. Buzz meet 3.239 mm, bij een totale wagenlengte van 4.962 mm. Vergeleken met de versies met normale wielbasis (2.989 mm) bedraagt de toename 250 mm. Die extra lengte creëert ruimte voor maximaal zeven stoelen (twee voorin, drie op de 2e zitrij, twee op de 3e zitrij), nog meer bagageruimte en uiteraard ook het nieuwe en grotere 86 kWh accupakket. Met vijf personen aan boord meet de maximale bagageruimte 1.340 liter (beladen tot aan de bovenrand van de rugleuningen van de achterbank) en zelfs met zeven personen 306 liter. Als de rugleuningen van alle vijf zitplaatsen op de tweede en derde rij worden neergeklapt, neemt het volume van de bagageruimte toe tot 2.469 liter. Verder kan de ID. Buzz met normale wielbasis vanaf nu ook worden samengesteld als zeszitter (2/2/2); deze was tot nu toe alleen leverbaar als vijfzitter (2/3). Nieuw in het gamma is de Volkswagen ID. Buzz Pro. Die is standaard uitgerust met onder meer twee schuifdeuren, LED-koplampen en LED-achterlichtclusters, een multifunctioneel stuurwiel, Lane Assist, App-Connect draadloze smartphone integratie, automatische airconditioning en Keyless Start. De nieuwe ID. Buzz Pro met het 79 kWh accupakket is nu te bestellen vanaf € 53.990, de Pro-versie met lange wielbasis en het 86 kWh accupakket is er vanaf € 54.990. Een nieuwe optie is het (optionele) grote glazen panoramadak met smart glass, het grootste ooit op een Volkswagen. Het dak is met een druk op de knop ondoorzichtig te maken om hinderlijke straling buiten te houden.

GTX

Als absoluut topmodel geldt voortaan de nieuwe ID. Buzz GTX, die zowel visueel als wat uitrusting en aandrijving betreft afwijkt van de overige ID. Buzz-uitvoeringen. Met een 250 kW (340 pk) sterke aandrijflijn, vierwielaandrijving en een 86 kWh accupakket is deze ID. Buzz GTX qua prestaties verbeterd. Bovendien mag de GTX 1.600 kg trekken. Naast prestaties onderscheidt de ID. Buzz GTX zich ook met zijn unieke en opvallende design: alle accentuerende carrosserie-elementen zijn afgewerkt in hoogglans zwart en de zwarte 20 inch 'Solna' lichtmetalen velgen laten geen twijfel bestaan over het potente karakter van deze extra krachtige 'Bulli'.

Ook standaard voor de GTX zijn de sportieve styling-elementen in het in- en exterieur en de IQ.LIGHT LED-matrix koplampen. Vanbinnen zijn de GTX-versies de enige in de serie met zwarte hemelbekleding, waarbij ook de standaard verwarmde stoelen een GTX-specifiek design hebben met rode stiksels. Op het multifunctionele stuurwiel prijkt het GTX-logo. De ID. Buzz GTX is er voorzien van het 79 kWh accupakket vanaf € 69.990, de uitvoering met lange wielbasis en het 86 kWh accupakket is nu te bestellen vanaf € 71.990.

Het gamma van de ID. Buzz in personenuitvoering wordt medio oktober uitgebreid met een goedkoper instapmodel, voorzien van een kleiner accupakket en een minder krachtige aandrijflijn. Alle uitvoeringen van de ID. Buzz worden standaard geleverd met 2 jaar volledige fabrieksgarantie, 8 jaar (of 160.000 km) op de hoogvoltaccu en tot en met 7 jaar onderhoud en APK. De ID. Buzz wordt geproduceerd in het Duitse Hannover.