Volkswagen ID. Buzz Cargo nu als Anniversary Edition

De Volkswagen-bus viert dit jaar zijn 75ste verjaardag. Op 8 maart 1950 rolde de eerste T1 uit de fabriek in Wolfsburg. Sindsdien zijn er meer dan 12,5 miljoen Volkswagen-bussen gebouwd, en groeide het model in Europa uit tot de meest succesvolle bedrijfswagen van Volkswagen. Driekwart eeuw later viert Volkswagen Bedrijfswagens 75 jaar historie met de ID. Buzz Cargo Anniversary Edition.

De ID. Buzz Cargo Anniversary Edition is een gelimiteerde uitvoering van de volledig elektrische bestelwagen en is standaard voorzien van een extra rijke uitrusting. Onder andere IQ. Light LED-matrix koplampen, 19 inch lichtmetalen velgen, het Assistance Pakket Plus, het Multimediapakket en Pre-Crash proactieve inzittendenbescherming zijn inbegrepen. Voor een extra knipoog naar het verleden kan de carrosserie van de ID. Buzz optioneel geleverd worden in één van de drie beschikbare two-tone kleurcombinaties.

Voor de aandrijving is keuze uit een 59 kWh of 79 kWh accupakket, goed voor een gecombineerde actieradius tot 455 kilometer (theoretisch volgens WLTP). De batterij is onder ideale omstandigheden aan een snellader in 26 minuten weer tot 80% opgeladen. Daarnaast kan maximaal 750 kg meegenomen worden in de ruime laadruimte van 3,9 m3. Wie extra tractie wil, kan optioneel kiezen voor 4MOTION-vierwielaandrijving, met een trekgewicht van 1.800 kg. De ID. Buzz Cargo Anniversary Edition is nu te bestellen vanaf € 39.990 exclusief belastingen.

Zoals bij alle elektrische bedrijfswagens van Volkswagen geldt dat de ID. Buzz Cargo Anniversary Edition wordt geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie en de wettelijk verplichte 8 jaar of 160.000 km garantie op de hoogvoltaccu. Tot 5 jaar onderhoud en APK zijn inbegrepen.