Volkswagen ID.Buzz behaalt hoge score bij EuroNCAP

De tests die de elektrische bedrijfswagen van Volkswagen Bedrijfswagens bij Euro NCAP onderging, onderstreepten op overtuigende wijze de prestaties van de aanwezige systemen. Voorbeelden zijn de rijstrookassistent, snelheidsassistent en remassistent die de ID. Buzz tijdig tot stilstand brengen voor stilstaande obstakels of overstekende voetgangers en fietsers.

Aan boord van de ID. Buzz Cargo is standaard Blind Spot Assist te vinden, wat bijdraagt aan de hoge scores. Daarnaast waren de ingenieurs van Euro NCAP te spreken over de rijstrookbewaking en het bewakingssysteem voor inzittenden van de elektrische bestelwagen. Dankzij een camerasysteem en digitale mapping is de ID. Buzz bij het nemen van bochten in staat om op tegemoetkomend verkeer te reageren en past hij zijn snelheid dynamisch aan tijdens het rijden. Over het geheel genomen maakte de ID. Buzz Cargo een uitstekende indruk in de specifieke Euro NCAP-tests voor de veiligheid van bedrijfswagens en behaalde een score van 83 procent in de categorie 'Safety Assist'. Het eindoordeel kwam in de vorm van een Platinum rating voor bedrijfswagenveiligheid.

Goud voor de Caddy Cargo

Naast de ID. Buzz Cargo maakte ook de Caddy Cargo indruk bij Euro NCAP. De compacte bestelauto behaalde goede resultaten in de tests dankzij de ingebouwde hulpsystemen voor noodstops voor obstakels, zoals stilstaand of langzaam rijdend verkeer, maar ook voor voetgangers en fietsers. Hij presteerde ook met zijn vermogen om terug te keren naar zijn rijstrook wanneer die onbedoeld wordt verlaten. Over het geheel genomen vonden de testingenieurs van Euro NCAP de prestaties van de Caddy Cargo een beoordeling van 68 procent waard in de categorie 'Safety Assist', waarmee het model de Gold rating in de algemene beoordeling voor 2024 kreeg toegekend.