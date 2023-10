Volkswagen ID. Buzz nu als Pro Advantage

Sinds zijn introductie eind vorig jaar is de Volkswagen ID. Buzz een succes, ook in Nederland. De ID. Buzz Cargo is al geruime tijd marktleider in de klasse voor elektrische bedrijfswagens. Begin volgend jaar wordt ook de personenversie met lange wielbasis leverbaar, met naar keuze 5, 6 of 7 zitplaatsen. Deze krijgt dan ook meteen de nieuwe aandrijflijn met 201 kW (286 pk) uit de ID.7 en een grotere actieradius. Bovendien is de lange versie optioneel leverbaar met een groter accupakket van 86 kWh.

VolkswagenNederland grijpt deze vernieuwingen aan om de huidige ID. Buzz voordelig aan te bieden. Tijdelijk is de ID. Buzz leverbaar als rijk uitgeruste Pro Advantage met € 10.000 klantvoordeel. Deze uitvoering is alleen uit voorraad leverbaar, tot het einde van dit jaar. De korte variant van de ID. Buzz blijft ook volgend jaar in het modelaanbod; alle nieuwe uitvoeringen zijn naar verwachting vroeg in het voorjaar van 2024 te bestellen.

Lange wielbasis

De ID. Buzz met lange wielbasis is 4,96 meter lang (reguliere ID. Buzz: 4,71 m) en heeft een wielbasis van 3,24 meter (ID. Buzz: 2,99 m). De hoogte (1,93 m) en breedte (1,99 m) zijn ongewijzigd gebleven. De extra lengte van het nieuwe model wordt optisch verdeeld over de bredere schuifdeuren (+19,2 cm) en 5,8 centimeter extra ruimte tussen de C-stijlen en de achterwielen.

De ID. Buzz met lange wielbasis komt als vijfzitter (2/3 met verstelbare rugleuning van de verschuifbare achterbank), als zeszitter (2/2/2; individuele stoelen op de tweede rij) en als zevenzitter (2/3/2 met neerklapbare en uitneembare achterste stoelen). Het maximale laadvolume van de ID. Buzz met lange wielbasis bedraagt maar liefst 2.469 liter. In vijfzits configuratie is 1.340 liter beschikbaar en zelfs met zeven zitplaatsen in gebruik nog 306 liter.

Advantage-voorraadmodellen

De lange versie van de ID. Buzz rolt vanaf het voorjaar van 2024 van de band in het Duitse Hannover. Prijzen en meer specificaties worden bekendgemaakt in aanloop naar de marktintroductie. Voor wie niet wil wachten introduceert Volkswagen nu Pro Advantage-voorraadmodellen op basis van de huidige ID. Buzz. Deze uitvoering is vanaf € 57.490. Bijkomend voordeel: de Advantage-modellen zijn direct uit voorraad te rijden.