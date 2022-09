Volkswagen ID. Buzz Cargo is Van of the Year 2023

De International Van of the Year (IVOTY) award werd voor de 31e keer uitgereikt, en werd gekozen door een internationale vakjury van 24 Europese journalisten. "Het gebeurt niet vaak dat een compleet nieuw bestelwagenconcept bij zijn marktintroductie direct de International Van of the Year-titel - de hoogste internationale erkenning in de sector voor lichte bedrijfswagens - wint", verklaart Jarlath Sweeney, Chairman van de internationale bestelwagenverkiezing. "Felicitaties aan het designteam van Volkswagen Bedrijfswagens met deze unieke bestelbus die bij uitstek geschikt is voor gebruik in milieubewuste binnensteden. Hij maakt echt een statement met zijn futuristische, strakke styling. Tegelijkertijd is de ID. Buzz Cargo met zijn V-vormige motorkap, prominente Volkswagen-logo en korte overhangen een overduidelijke verwijzing naar de oorspronkelijke Transporter T1 van zeventig jaar geleden."

Namens Volkswagen Bedrijfswagens nam CEO Dr. Carsten Intra de IVOTY 2023-award tijdens de IAA Transportation in Hannover in ontvangst. "Onze ID. Buzz Cargo is de 'Van of the Year 2023'! De eerste orders uit onze markten onderstrepen dat de ID. Buzz Cargo voor bedrijfswagenklanten het juiste model op het juiste moment is. We krijgen zeer positieve feedback op onze nieuwe bus en bovendien krijgt deze nieuwe vorm van mobiliteit de erkenning die hij verdient. Het winnen van de International Van of the Year-award is een enorme eer en we zijn enorm trots op deze titel. Voor ons is de onderscheiding het bewijs dat we voor elk van onze klanten de juiste bedrijfswagen leveren."

In de ID. Buzz Cargo komen de belangrijkste trends van deze tijd samen: een elektrische aandrijflijn, de intelligente toepassing van rijhulp- en informatiesystemen, over-the-air software-updates en de compatibiliteit met nieuwe mobiliteitsconcepten. Dit alles heeft Volkswagen Bedrijfswagens verpakt in een iconisch design dat is gebaseerd op de klassieke Volkswagen T1.

De volledig elektrische ID. Buzz Cargo is gebaseerd op het modulaire MEB-platform van de Volkswagen Groep. In de ID. Buzz Cargo wordt het platform gecombineerd met een 77 kWh accupakket (bruto capaciteit: 82 kWh) dat een 150 kW sterke elektromotor tussen de achterwielen van vermogen voorziet. Deze combinatie is goed voor een theoretisch rijbereik (WLTP) tot 424 kilometer. Aan een laadpaal (wisselstroom) wordt het accupakket opgeladen met een vermogen van 11kW. Met een CCS-kabel kan de ID. Buzz snelladen (gelijkstroom) met een maximum laadvermogen van 170 kW. In 30 minuten is het accupakket onder ideale omstandigheden van 5% tot 80% op te laden.

De ID. Buzz Cargo is er met twee of drie zitplaatsen voorin. Met een laadvermogen van 650 kg heeft hij een laadvolume van 3,9 kuub, goed voor bijvoorbeeld twee europallets. En met een trekkracht van 1.000 kg trekt hij ook een aanhanger.

De ID. Buzz Cargo is in Nederland te bestellen bij de Volkswagen Bedrijfswagens-dealer. Hij wordt standaard geleverd inclusief tot en met zeven jaar onderhoud en tot en met acht jaar garantie op het accupakket. Prijzen beginnen bij € 46.200 excl. BTW. Dit najaar gaan de eerste exemplaren in Nederland de weg op en maakt de ID. Buzz Cargo zijn opwachting in de Volkswagen Bedrijfswagens-showrooms