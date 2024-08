Volkswagen vernieuwt ID.Buzz Cargo

De ID. Buzz Cargo is voortaan uitgerust met de nieuwste elektromotor van Volkswagen Bedrijfswagens. Deze is met een vermogen van 210 kW / 286 pk en een koppel van 560 Nm krachtiger dan zijn voorganger. Dat heeft diverse praktische voordelen. Zo is het laadvermogen toegenomen tot 750 kg (was 647 kg) en het maximale aanhangergewicht bedraagt nu 1.200 kg (voorheen 1.000 kg). De topsnelheid van de ID. Buzz Cargo bedraagt nu 160 km/u (was 145 km/u).

Niet alleen de elektromotor is nieuw, de ID. Buzz Cargo heeft nu ook een 79 kWh accupakket. Deze combinatie maakt hem efficiënter: de officiële energieverbruikscijfers laten nu waardes vanaf 19 kWh/100 km* (WLTP) zien, waarmee de ID. Buzz Cargo nu een maximale actieradius van 459 kilometer (in theorie, volgens WLTP) heeft. Het opladen van de 79 kWh hoogvoltaccu kan met maximaal 185 kW (voorheen 170 kW). Onder optimale omstandigheden duurt het laden van het accupakket van 10 tot 80% circa 30 minuten.

De ID. Buzz Cargo wordt voortaan standaard geleverd met een nieuw infotainmentsysteem met een groot (33 cm), centraal geplaatst touchscreen. Het gebruiksgemak is vergroot dankzij de eenvoudige menustructuur en verlichte 'touch bars' waarmee het geluidsvolume en de binnentemperatuur zijn aan te passen. De IDA voice assistent met ChatGPT-integratie maakt bovendien gemakkelijke stembediening mogelijk.

Ook de veiligheidsuitrusting is uitgebreid: elke ID.Buzz Cargo wordt nu standaard geleverd met Lane Assist rijstrookmonitoring, verkeerstekenherkenning inclusief intelligent speed assist en voorbereiding voor een alcoholslot.

De vernieuwde ID. Buzz Cargo is als Economy Edition nu te bestellen vanaf € 43.500 exclusief BTW. Als Cargo is hij er vanaf € 50.300, terwijl de Bulli Edition begint bij € 49.990.