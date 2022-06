Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen start productie ID. Buzz

3 juni 2022 - Na de ID. Buzz Cargo is Volkswagen Bedrijfswagens in zijn hoofdfabriek in Hannover nu ook gestart met de serieproductie van de ID. Buzz personenwagenvariant. Na Zwickau en Emden is Hannover de derde fabriek voor elektrische auto's van Volkswagen waar modellen uit de ID. Family van de productielijn rollen. Volkswagen Bedrijfswagens verwacht dit jaar nog zo'n 15.000 ID. Buzz- en ID. Buzz Cargo-modellen te bouwen. Wanneer de productie eenmaal op volle snelheid is, worden dat er in de toekomst in Hannover zo'n 130.000 per jaar.