Volkswagen onthult ID. Buzz

9 maart 2022 | Volkswagen en Volkswagen Bedrijfswagens presenteren de nieuwe ID. Buzz en ID. Buzz Cargo. Deze twee geheel CO2-neutraal geproduceerde nieuwkomers zijn het moderne, elektrisch aangedreven equivalent van een iconische klassieker: de Volkswagen T1 bus. De ID. Buzz en ID. Buzz Cargo verschijnen dit najaar bij de Nederlandse showrooms en zijn vanaf mei 2022 te bestellen.

De ID. Buzz en ID. Buzz Cargo zijn gebaseerd op het modulaire MEB-platform (Modulare E-Antriebs Baukasten) van de Volkswagen Groep. Dit schaalbare platform wordt gebruikt door alle merken van de Groep, voor uiteenlopende modellen en segmenten. In de ID. Buzz wordt het platform gecombineerd met een 77 kWh accupakket dat een 150 kW sterke elektromotor met maximaal 310 Nm aan koppel vanuit stilstand tussen de achterwielen van vermogen voorziet. De topsnelheid is begrensd tot 145 km/u. Aan een laadpaal wordt het accupakket opgeladen met een vermogen van 11 kW. De ID. Buzz kan onder ideale omstandigheden snelladen met een maximum laadvermogen van 170 kW. In 30 minuten is het accupakket dan van 5 to 80% opgeladen.

Gelet op hun afmetingen beloven de ID. Buzz en ID. Buzz Cargo een bovengemiddeld ruim interieur dat riant plek zou bieden aan vijf inzittenden en tot 1.121 liter bagage. Met de tweede zitrij neergeklapt groeit het laadvolume tot 2.205 liter. Op termijn komen er een zes- en zevenzits versie van de ID. Buzz, evenals een uitvoering met een verlengde wielbasis. De ID. Buzz Cargo is er met twee of drie zitplaatsen voorin. Met een laadvermogen van 650 kg heeft de ID. Buzz Cargo een laadvolume van 3,9 kuub, goed voor bijvoorbeeld twee europallets.

De ID. Buzz werd ontworpen met liefde voor detail. Een voorbeeld hiervan is het silhouet van de ID. Buzz in de zij- en stoelpanelen, dat herinnert aan de klassieke T1 en de Microbus Concept uit 2000. Qua kleurstelling wordt de ID. Buzz leverbaar in zeven verschillende lakkleuren en vier two-tone combinaties; voor de velgen is er keuze uit 19, 20 of 21 inch opties. De combinatie van wit met een frisse contrastkleur keert ook terug in het interieur. Het design van de ID. Buzz is een eerbetoon aan één van de meest succesvolle bestelwagens ooit, met een tijdlijn die begint bij het Duitse wirtschaftswunder en via Woodstock naar het heden loopt. Met duurzaamheid als speerpunt zijn tal van onderdelen voor het interieur gemaakt van gerecyclede materialen. In de ID. Buzz worden geen leer of andere dierlijke materialen toegepast, maar stoffen die dezelfde 'touch and feel' hebben.

De assistentiesystemen in de ID. Buzz en ID. Buzz Cargo zijn gebaseerd op onderling verbonden technologieën. Een voorbeeld is de nieuwste versie van 'Travel Assist', waarmee de ID. Buzz gedeeltelijk autonoom kan rijden door gebruik te maken van zwermdata. Als zwermdata beschikbaar is, heeft de 'Travel Assist with Crowd-sourced Data' functie slechts één herkenbare rijbaangrens nodig om de auto binnen de rijbaan te houden, bijvoorbeeld op landwegen zonder middenmarkeringen. Andere rijassistenten zijn onder meer 'Car2X' (waarschuwingen en gevarenwaarschuwingen in de directe omgeving) en 'Trained Park Assist', de geheugenfunctie voor geautomatiseerd parkeren op een eerder opgeslagen route.

Daarnaast beschikt de ID. Buzz over een aantal andere moderne voorzieningen. Voorbeelden zijn de LED Matrix (IQ.Light) koplampen inclusief een doorlopende LED-strip op de voor- en achterzijde, Keyless Acces, het 12 inch navigatiesysteem 'Discover Pro' en Voice Control.

De ID. Buzz en ID. Buzz Cargo worden gebouwd in Hannover, waar ook de Volkswagen Multivan plug-in hybride van de productielijn rolt. De elektromotoren, accusystemen en assen van de ID. Buzz worden eveneens gemaakt in Duitsland en voldoen aan de eigen kwaliteitseisen. Op termijn wordt de fabriek in Hannover ook verantwoordelijk voor de productie van het batterijsysteem in de ID. Buzz.

De ID. Buzz en ID. Buzz Cargo zijn medio mei 2022 te bestellen en arriveren nog dit jaar bij de Nederlandse dealers.

