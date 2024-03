Volkswagen introduceert ID. Buzz GTX

De ID. Buzz GTX staat voor een unieke combinatie van sportieve prestaties en praktische inzetbaarheid. De versie met reguliere wielbasis mag aanhangers met een gewicht tot 1.800 kg trekken. Voor de ID. Buzz GTX met lange wielbasis is dit 1.600 kg. De overige ID. Buzz-modellen brengen het tot 1.200 kg.

De ID. Buzz GTX-versie met reguliere wielbasis (79 kWh) is geschikt voor snelladen met 185 kW. De lange versie met het 86 kWh accupakket is met 200 kW te laden. Voor beide versies geldt dat het opladen van 10 tot 80% onder ideale omstandigheden zo'n 25 minuten duurt.

Sportieve GTX-kenmerken

Aan de voorzijde is de GTX-bumper met een luchtinlaat in honingraatdesign de blikvanger. IQ. LIGHT LED matrixverlichting is standaard. De LED-dagrijverlichting in pijlpuntvorm is een nieuw GTX-kenmerk. Carrosserie-elementen zoals de grille, luchtgeleiders, behuizing van de buitenspiegels en GTX-logo's zijn uitgevoerd in hoogglans zwart. Optioneel zijn 21 inch lichtmetalen velgen leverbaar. Daarbij is er keuze uit diverse nieuwe designs.

Het sportieve GTX-gevoel leeft ook in het interieur. De GTX-uitvoeringen zijn de enige van de ID. Buzz met zwarte hemelbekleding. De elektrisch verstelbare comfortstoelen met geheugenfunctie zijn uitgevoerd in GTX-design. Daarbij springen ArtVelours bekleding in diamantpatroon en de afwerking met rode stiksels in het oog. Ook bij het multifunctionele stuurwiel met GTX-aanduiding vallen rode stiksels en accenten op.

Infotainment

De ID. Buzz heeft een nieuw infotainmentsysteem met nieuwe graphics en een snellere processor. Het centrale touchdisplay heeft nu een diameter van 33 cm (voorheen 30). Daarin is een verlicht aanraakvlak voor de temperatuur- en volume-instellingen geïntegreerd. Voor het eerst is de ID. Buzz er ook met een head-up display.

Veel functies zijn met natuurlijk spraakgebruik te bedienen. Door de integratie van ChatGPT is het mogelijk om vragen over uiteenlopende onderwerpen te stellen. Ook de Wellness-app is nieuw. Met diverse programma's voor tijdens het rijden en gedurende (laad)pauzes draagt de app bij aan het welzijn.

Assistentie

In de ID. Buzz krijgt de bestuurder assistentie van rijhulpsystemen. Park Assist Plus heeft nu een functie die het mogelijk maakt om de ID. Buzz via een app op afstand te parkeren. Ook exit warning is nieuw. Dit waarschuwt bij het openen van een deur voor achteropkomend verkeer. Zo nodig verhindert het systeem het openen van de deur(en) voor even.

Dak

De ID. Buzz GTX met lange wielbasis is optioneel leverbaar met het grootste panoramische glazen dak (1,54 x 0,93 meter) dat ooit door Volkswagen werd ontwikkeld. In het dak zijn elektronisch aanstuurbare vloeibare kristallen geïntegreerd. Daardoor volstaat een druk op de knop of een stemcommando om te switchen van transparant naar ondoorzichtig en omgekeerd. Met dit dak laat de lange ID. Buzz GTX het Samba-bus gevoel uit de jaren '50 herleven.

De ID. Buzz rolt van de band in het Duitse Hannover en wordt in Nederland geleverd inclusief tot 7 jaar onderhoud. De ID. Buzz GTX-uitvoeringen worden in de tweede helft van dit jaar in Nederland verwacht.