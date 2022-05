Volkswagen ID. Buzz nu te bestellen

Het design van de nieuwe ID. Buzz-modellen is onmiskenbaar geïnspireerd op de legendarische Volkswagen T1. Opvallende details zijn het grote Volkswagen-logo, de V-vorm die vanuit de grille doorloopt tot in de schouderlijn, de driehoekige eerste zijruit, wielen die op de uiterste hoeken van de carrosserie staan, de luchtopeningen in de achterste stijl en de mogelijkheid van een two-tone uitvoering.

Net als de andere ID.-modellen maakt de nieuwe ID. Buzz gebruik van het speciaal voor elektrisch rijden ontwikkelde MEB-platform. Hij beschikt over een 77 kWh accupakket. Daarmee heeft de personenversie van de ID. Buzz een theoretische actieradius van 413 kilometer, terwijl de ID. Buzz Cargo bedrijfswagen in theorie goed is voor 424 kilometer. Het in de wagenbodem verwerkte accupakket kan bij een snellader met een capaciteit tot 170 kW worden opgeladen. In de praktijk volstaat onder ideale omstandigheden een half uur voor het opladen van 5-80%. Het toekomstgerichte karakter van de ID. Buzz komt ook tot uiting in de bidirectionele laadfunctie. Dat betekent dat hij ook stroom 'terug kan geven' aan het net.

Alle innovaties van de ID.-Family zijn ook beschikbaar voor de ID. Buzz. Zo is hij leverbaar met hoogwaardige assistentiesystemen, waaronder Travel Assist, dat gedeeltelijk autonoom rijden mogelijk maakt. Ook LED Matrix 'IQ.Light' en Trained Parking Assist, waarmee de bestuurder de ID. Buzz kan 'aanleren' om veel voorkomende parkeermanoeuvres automatisch uit te voeren, zijn leverbaar. Een ID. Buzz is bovendien geschikt voor over-the-air-updates.

Met een laadruimtelengte van 2,21 meter en een volume van 3,9 m3 weet de ID. Buzz Cargo raad met twee europallets. Ook dankzij het laadvermogen van 650 kg en de mogelijkheid om aanhangers met een gewicht tot 1.000 kg te trekken, is hij klaar voor een klus. Andere praktische punten zijn de achterklep met ruit, houten laadvloer en schuifdeur rechts. Verder heeft hij standaard airconditioning, de digital cockpit, Radio 'Ready to Discover' met 10 inch touchscreen, LED-koplampen en -achterlichten, Park Distance Control, een verwarmbare bestuurdersstoel, Keyless Start, bumpers in carrosseriekleur, App Connect draadloze smartphone-integratie en over-the-air-updates.

De ID. Buzz Cargo bedrijfswagen is nu te bestellen vanaf € 46.200 (exclusief BTW, BPM en kosten rijklaarmaken).

De ID. Buzz personenauto is ruim en praktisch. Zo heeft de bagageruimte standaard een inhoud van 1.121 liter. Met neergeklapte achterbank wordt dat 2.205 liter. Bovendien kan hij aanhangers met een geremd gewicht tot 1.000 kg trekken. De draaicirkel van 11,1 meter zorgt voor wendbaarheid. Door de plaatsing van het accupakket in de wagenbodem is het zwaartepunt van elke ID. Buzz laag. Samen met achterwielaandrijving vertaalt zich dat in een gunstige wegligging.

De ID. Buzz vijfzitter is in eerste instantie leverbaar in de exclusieve 1ST- en 1ST Max-uitvoering. De '1ST' heeft een standaarduitrusting met onder meer 20 inch lichtmetalen velgen, verwarming van voorstoelen en stuur, een kwalitatief hoogwaardig afgewerkt dashboard, 'Art Velours Eco'-bekleding en navigatiesysteem Discover Pro met een 10 inch kleuren touchscreen. Voor veiligheid en comfort zijn ook voorzieningen zoals Lane Assist, Adaptive Cruise Control, Keyless Acces, Rear View achteruitrijcamera, Park Assist Plus, LED Matrix koplampen (IQ.Light) en elektrische bediening van de schuifdeuren en achterklep inbegrepen.

De ID. Buzz 1ST Max is luxer, met bijvoorbeeld 21 inch lichtmetalen velgen, elektrisch verstelbare Comfortstoelen voorin, het navigatie- en infotainmentsysteem Discover Pro met 12 inch kleuren touchscreen, een variabele laadvloer, Side Assist en Trained Park Assist. Bovendien kan hij gedeeltelijk autonoom rijden met Travel Assist.

De vijfpersoons ID. Buzz 1ST is er rijklaar vanaf € 69.990 en de ID. Buzz 1ST Max vanaf € 74.590.

De ID. Buzz en ID. Buzz Cargo zijn het resultaat van Volkswagen's nieuwe duurzame koers. Een voorbeeld hiervan zijn de toegepaste materialen. In de ID. Buzz worden geen leer of andere dierlijke materialen toegepast, maar stoffen die dezelfde luxe 'touch and feel' hebben. De stoelbekleding, het tapijt en de hemelbekleding zijn gemaakt van gerecyclede producten. Zo is de SEAQUAL YARN-bekleding voor 10% van plasticafval uit zee gemaakt en voor 90% van gerecyclede PET-flessen. Met dit materiaal wordt de uitstoot van CO2 met 32% teruggedrongen. De ArtVelours Eco-bekleding bestaat voor 71% uit gerecyclede materialen.