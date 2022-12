Volkswagen ID. Buzz nu in de showroom

De ID. Buzz is het nieuwste model binnen de snel groeiende ID. Family van Volkswagen. Net als de andere ID.-modellen staat ook deze extra ruime ID. Buzz op het speciaal voor elektrisch rijden ontwikkelde MEB-platform. Zijn elektromotor levert 150 kW (204 pk). Het 77 kWh accupakket is goed voor een theoretische actieradius van 413 kilometer en kan bij een snellader met een capaciteit tot 170 kW worden opgeladen. De ID.Buzz wordt gebouwd in de fabriek in het Duitse Hannover, waar ruim 14.000 mensen werkzaam zijn.

Onmiskenbaar Volkswagen

Het onmiskenbaar op de legendarische T1-bus gebaseerde design komt onder meer tot uiting in details zoals het grote VW-logo op de voorzijde, de V-vorm die vanuit de grille doorloopt tot in de schouderlijn, de driehoekige eerste zijruit, de wielen die op de uiterste hoeken van de carrosserie staan en de knipoog naar de luchtopeningen in de achterste stijl. De verschillende two-tone uitvoeringen maken de gelijkenis met het icoon helemaal áf. Van binnen is de Buzz een echte ID., met zijn kenmerkende interieurdesign, de Digital Cockpit en veel ruimte voor 5 inzittenden met hun bagage, dankzij de 1.121 liter aan bagageruimte. Met 1.000kg trekgewicht kan de ID.Buzz ook een aanhanger meenemen.

Alle innovaties uit het arsenaal van veiligheids- en assistentiesystemen van Volkswagen zijn ook beschikbaar voor de ID. Buzz. Het nieuwe Travel Assist op basis van zwermdata en Park Assist Plus met geheugenfunctie zijn hier enkele voorbeelden van. Verder is de ID. Buzz standaard uitgerust met onder meer vermoeidheidsherkenning, Front Assist met voetgangers- en fietsersherkenning, Adaptive Cruise Control, Lane Assist en Car2X-technologie, die onderlinge communicatie tussen auto's mogelijk maakt over onveilige verkeerssituaties en de assistentiesystemen vervolgens kan activeren. De ID.Buzz kan op afstand voorzien worden van nieuwe features middels over-the-air-updates.

De ID.Buzz die in Nederland wordt geleverd is standaard voorzien van t/m 7 jaar onderhoud inclusief en de wettelijke 8 jaar garantie op de hoogvoltaccu (óf max. 160.000km).